LEADER projekti stiprina Latvijas pierobežu: vietējie cilvēki attīsta laukus ar Eiropas atbalstu
LEADER programma ir viens no veiksmīgākajiem instrumentiem, kas ļauj iedzīvotājiem pašiem lemt par savas teritorijas attīstību, uzsver Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš. Tā ir Eiropas Savienības atbalsta iniciatīvas programma, kas paredzēta lauku teritoriju attīstībai, īpaši veicinot vietējo iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā par savas apkārtnes nākotni.
“Tā ir ļoti vērtīga iniciatīva, kas dod iespēju cilvēkiem noteikt, kā ieguldīt piešķirto finansējumu - sabiedrisko centru, bērnu pulciņu, mazo uzņēmumu vai tūrisma attīstībā. Vietējie cilvēki izveido biedrību, uzraksta stratēģiju, to apstiprina ministrija, un tad šī biedrība pati lemj, kā vislabāk izmantot piešķirto atbalstu,” skaidro Ģirts Krūmiņš.
Pašreizējā plānošanas periodā LEADER programmas finansējums sasniedz ap 60 miljonus eiro, un visā Latvijā darbojas 33 vietējās rīcības grupas, kuras pašas nosaka līdzfinansējuma intensitāti - pierobežas reģionos tā var būt pat līdz 70% (valsts iekšzemē atbalsts var sastādīt līdz 50%), tādējādi veicinot attīstību vietās, kur uzņēmējdarbība bieži vien ir sarežģītāka.
“Pierobežā attīstās gan pārtikas ražošana, gan amatniecība, gan tūrisms. Ir uzņēmēji, kas no griķiem ražo proteīna batoniņus vai audzē ēdamos ziedus restorāniem. Tie ir nelieli, bet radoši projekti ar pievienoto vērtību. LEADER atbalsts palīdz šiem uzņēmumiem ne tikai sākt, bet arī augt,” stāsta Zemkopības ministrijas valsts sekretārs.
Veiksmes stāsts no Līdumniekiem: kotedžas pie Kurjanovas ezera
Viens no spilgtiem piemēriem ir Ruslana Harlovska projekts Ludzas novada Līdumnieku pagastā, kur LEADER atbalsts ļāvis radīt divas brīvdienu kotedžas dabas parkā “Kurjanovas ezers”. No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai viņš saņēmis 35 000 eiro, kas veidoja aptuveni 30% no kopējām projekta izmaksām.
“Šis atbalsts bija izšķirošs — bez LEADER programmas projekts, iespējams, nebūtu realizēts. Tas sniedza ne tikai līdzfinansējumu, bet arī zināšanas un kontaktus ar citiem uzņēmējiem,” stāsta Ruslans Harlovskis, kurš par paveikto darbu ieguvis Ludzas novada balvu “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs 2024”.
Kotedžās viesiem pieejamas modernas ērtības - terases, āra kubli, bērnu laukums, laivas un SUP dēļi. Tas ir piemērs, kā pierobežas teritorijā iespējams radīt kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu, vienlaikus saglabājot dabas tuvumu un vietējo identitāti.
“Pierobežā uzņēmējdarbība nav vienkārša – daudzi jaunie aizbrauc, bet ir arī tādi, kas paliek un attīsta vietējos resursus. Tūrisma jomā ir liels potenciāls, it īpaši ar šādu atbalsta mehānismu kā LEADER. Es noteikti iesaku — galvenais ir laba ideja, rūpīga sagatavošanās un ticība savam reģionam,” uzsver Ruslans Harlovskis.
Vairāk nekā 880 projektu visā Latvijā
LEADER stratēģijā līdz 2025. gada rudenim apstiprināti jau 887 projekti ar kopējo publisko finansējumu 17,6 miljonu eiro apmērā. No tiem 242 projekti ir jau realizēti, un vēl simtiem ir īstenošanas procesā.
Publiskais finansējums apstiprinātiem LEADR projektiem plānošanas reģionos:
No visiem projektiem 88% tiek īstenoti lauku teritorijās, un 40% no tiem saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību - sākot ar tūrisma un amatniecības iniciatīvām, beidzot ar veselības un sociālo pakalpojumu projektiem. Īpaši aktīva ir Latgale, kur LEADER ieguldījumi sasniedz gandrīz četrus miljonus eiro, tostarp 61 uzņēmējdarbības projekts Austrumu pierobežā ir ar kopējo publisko finansējumu 1,7 miljoni eiro.
Vietējo kopienu spēks un nākotnes ieguvumi
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš uzsver, ka LEADER nav tikai finansējuma instruments, bet arī sabiedrības līdzdalības modelis, kas veido uzticību un sadarbību starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām. Vietējās rīcības grupas aktīvi organizē seminārus, konsultācijas un pasākumus, stiprinot kopienas un palīdzot cilvēkiem pārvērst idejas īstenībā. LEADER projekti pierāda, ka vietējie cilvēki vislabāk zina, kas vajadzīgs viņu kopienai. No Ludzas līdz Kurmenei, no Krāslavas līdz Dundagai – šie projekti ne tikai rada jaunas darba vietas un uzņēmumus, bet arī uztur Latvijas laukus dzīvus, skaistus un iedvesmojošus.
Kā rāda iepriekšējais plānošanas periods, ar LEADER atbalstu izveidotas vairāk nekā 1500 jaunas darba vietas, un šī tendence turpinās arī šobrīd.