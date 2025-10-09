Padome brīdina: Pierīgas iedzīvotājiem būtiski var samazināties sabiedriskā transporta pieejamība
Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome brīdina, ka līdz ar maršrutu tīkla apjoma samazinājumu 2026. gadam, būtiski samazināsies sabiedriskā transporta pieejamība Pierīgas iedzīvotājiem.
"Pierīgas iedzīvotāju mobilitāte ir viens no būtiskākajiem aspektiem valsts konkurētspējas nodrošināšanā, jo ik dienas vērojama milzīga iedzīvotāju plūsma starp Rīgas pilsētu un apkārtējiem novadiem. Plānotais reģionālās nozīmes dotēto maršrutu tīkla apjoma samazinājums 32% apmērā ievērojami samazinās iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, tādejādi radot riskus darbaspēka nokļūšanai uz un no darba vietām, kā arī kavēs pakalpojumu pieejamību," norāda Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja un Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
"Turklāt pastāv liels risks, ka tie iedzīvotāji, kas līdz šim ir izmantojuši sabiedrisko transportu, sāks izmantot personīgās automašīnas, kas palielinās sastrēgumu apjomu Rīgā un Pierīgā," uzsver Baire.
"Lēmums par reģionālās vietējās nozīmes maršrutos atsevišķu dotēto reisu 1 226 877 km jeb 56% apjomā iespējamo izpildi uz komerciāliem principiem ir nepamatots, rada šaubas par ieviešanas iespējamību. Šāda pieeja radīs viena maršruta dažādos reisos nevienlīdzīgu pakalpojumu piedāvājumu pasažieriem, kā kvalitātes ziņā, tā braukšanas maksā. Turklāt daļa no slēdzamajiem sabiedriskā transporta reisiem ir saistīti ar skolēnu pārvadājumiem, kas negatīvi ietekmēs bērnu iespējas nokļūt izglītības iestādēs".
"Reģiona pašvaldību vadītāji jau tiekoties ar ministru Ati Švinku pauda bažas par ministrijas vēlmi uzlikt papildu finanšu slogu pašvaldībām, kurām turpmāk būs jāmeklē risinājumi pašu spēkiem nodrošināt pasažieru pārvadājumus. Pēdējos gados pašvaldības bieži saskaras ar situāciju, ka valsts atsakās no kādas funkcijas, pārliekot tās uz pašvaldības budžetiem."
"Diemžēl pašvaldību rīcībā nav šādas finanšu iespējas, lai pašu spēkiem kompensētu pasažieru pārvadājumus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla samazinājuma dēļ," uzsver Baire.
Kā informējusi Valsts SIA "Autotransporta direkcija", Pierīgas reģionālās nozīmes dotēto maršrutu tīkla apjomu 2026.gadā plānots samazināt par 2 193 082 km jeb 31 %. Rīgas plānošanas reģionu veido Rīga un Jūrmala, kā arī septiņi novadi – Ādaži, Mārupe, Ķekava, Olaine, Ropaži, Salaspils un Sigulda. Tas ir ekonomiski attīstītākais reģions Latvijā, vienlaikus izglītības, zinātnes un kultūras centrs.