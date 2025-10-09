Parkā tapis jauns dinozaurs.
Novadu ziņas
Šodien 12:18
Mazsalacas Dinozauru parks iepriecina ar jaunu pārsteigumu - tajā atgriežas dinozaurs
Mazsalacas iemīļotais Dinozauru parks šoruden piedāvā jaunu un aizraujošu pārsteigumu – tajā atkal atgriezies dinozaurs.
Kā sociālajā tīklā “Facebook” vēsta Mazsalacas apvienība, šī vieta, kas tradicionāli bijusi iecienīta ģimeņu un jauniešu vidū, šoreiz piedāvā ko īpašu, lai iepriecinātu mazos un lielos apmeklētājus.
“Vēsturiski šī vieta bijusi parka zona, ko ļoti iecienījušas ģimenes ar bērniem un jaunieši. Daudzi vēl atceras koka dinozauru skulptūras, kas reiz rotāja šo teritoriju un kļuva par iemeslu nosaukumam “Dinozauru parks”. Pateicoties Alfrēda Kunstmaņa prasmīgajām rokām, parkā tapis jauns dinozaurs, kas atkal aicina bērnus un vecākus doties izzināt, paspēlēties un iztēloties!” vēsta apvienība.
Parkā tapis jauns dinozaurs.