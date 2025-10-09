Mazsalacas Dinozauru parks iepriecina ar jaunu pārsteigumu – tajā atgriežas dinozaurs
foto: Facebook/ Mazsalacas apvienība
Parkā tapis jauns dinozaurs.
Mazsalacas iemīļotais Dinozauru parks šoruden piedāvā jaunu un aizraujošu pārsteigumu – tajā atkal atgriezies dinozaurs.

Kā sociālajā tīklā “Facebook” vēsta Mazsalacas apvienība, šī vieta, kas tradicionāli bijusi iecienīta ģimeņu un jauniešu vidū, šoreiz piedāvā ko īpašu, lai iepriecinātu mazos un lielos apmeklētājus.

“Vēsturiski šī vieta bijusi parka zona, ko ļoti iecienījušas ģimenes ar bērniem un jaunieši. Daudzi vēl atceras koka dinozauru skulptūras, kas reiz rotāja šo teritoriju un kļuva par iemeslu nosaukumam “Dinozauru parks”. Pateicoties Alfrēda Kunstmaņa prasmīgajām rokām, parkā tapis jauns dinozaurs, kas atkal aicina bērnus un vecākus doties izzināt, paspēlēties un iztēloties!” vēsta apvienība.

foto: Facebook/ Mazsalacas apvienība
