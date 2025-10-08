Šodien saziņas lietotnē “WhatsApp” masveidā izplatās viltus ķēdes vēstule, brīdina IT drošības incidentu novēršanas institūcija “Cert.lv”.
Uzmanīgi! Neuzķeries uz šo ziņu “WhatsApp”
Ziņa: “Uzmanību! Cienījamie kolēģi! Lūgums no mūsu policijas — pastāstīt visiem. Jau ir cietušie. Jauna krāpšanas shēma: zvana no telefona un lūdz nospiest “1”, ja esat saņēmis vakcināciju. Kad nospiedīsiet “1”, telefons uzreiz tiks bloķēts, un pēc tam tas tiks uzlauzts. Daudziem telefoni ir piesaistīti bankas kartēm. Tāpēc esiet uzmanīgi, kad saņemat šādus zvanus. Ievietojiet šo informāciju savās grupās. Paziņojiet par to radiem un tuviniekiem. Lai viņi ir piesardzīgāki. Jau ir gadījumi ar šo shēmu!!! ”
Iedzīvotāji tiek aicināti to tālāk neizplatīt. Par līdzīgām ķēdes vēstulēm “Cert.lv” periodiski ziņojis arī iepriekš. Tiek atgādināts izmantot tikai uzticamus un oficiālus informācijas avotus.