Ķekavas novadā četras izglītības iestādes turpinās nodrošināt bezmaksas privātās pirmsskolas pakalpojumu
2024. gadā Ķekavas novada pašvaldība uzsāka Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā” īstenošanu, vēsta pašvaldība.
2024. gadā Ķekavas novada pašvaldība sāka īstenot Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā”, kura mērķis – nodrošināt līdz 250 novadā deklarētiem bērniem vecumā no pusotra gada līdz obligātās izglītības sākumam iespēju saņemt privātās pirmsskolas izglītības pakalpojumu bez vecāku līdzmaksājuma.
2024./2025. mācību gadā projekta ietvaros šo pakalpojumu saņēma 214 Ķekavas novadā deklarēti bērni, kuri bija rindā uz pašvaldības pirmsskolas iestādi. Projekts turpinās arī 2025./2026. mācību gadā, kad plānots nodrošināt bezmaksas privātās pirmsskolas pakalpojumu 210 bērniem.
Pašvaldības rīkotajā iepirkumā par bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nodrošināšanu tika apstiprinātas četras privātās pirmsskolas izglītības iestādes: PPII “Gaismas tilts 97”, PPII “Otiņš”, PPII “Raibā pupa” un PPII “Zelta rasa”. Informāciju par pieejamajām vietām projektā var saņemt tieši no attiecīgajām privātajām iestādēm.
Projekta kopējās izmaksas sasniedz 3 737 804,16 eiro, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums veido 2 467 920 eiro, bet Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 307 804,16 eiro. Līdz 2025. gada 1. septembrim apgūtais finansējums ir 1 316 889,04 eiro, no tā 860 718,68 eiro ir ESF līdzekļi, bet 456 170,36 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta nosacījumi paredz, ka bērna un viena no vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā; bērns ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, un pakalpojuma sniegšanas periods vienam bērnam ir vismaz viens gads, bet ne ilgāks par trim gadiem.