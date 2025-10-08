Siliņa: ja netiks pieņemts aizsardzības budžets, politiskā retorika būs bezjēdzīga
Politiskā retorika būs veltīga, ja netiks pieņemts aizsardzības budžets, otrdien preses konferencē uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Viņa atzina, ka politiķu vidū ir jūtama priekšvēlēšanu retorika, taču uzsvēra, ka koalīcijas partneru galvenā prioritāte ir aizsardzības budžeta pieņemšana un sabiedrībai doto solījumu izpilde. "Manuprāt, mēs esam iegājuši Saeimas priekšvēlēšanu retorikā. Jāatgādina arī maniem kolēģiem, partneriem koalīcijā, ka vispirms ir jāparūpējas par aizsardzības budžeta pieņemšanu, kas ir lielākā prioritāte," uzsvēra Siliņa.
Premjere norādīja, ka starp koalīcijas partneriem vērojami saasinājumi. Viņa klāstīja, ka ir gan sēdinājusi partnerus pie viena galda, gan aicinājusi nelikt darba kārtībā jautājumus, kas nav tiešā veidā saistīti ar nākamā gada budžetu. "Esmu gatava runāt ar partneriem, meklēt risinājumus un strādāt pie tā, lai katra koalīcijas partija redzētu savu interešu pārstāvību," norādīja Siliņa.
Ministru prezidente uzsvēra, ka ideoloģiskās atšķirības starp "Jauno vienotību", "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienību ir normāla parādība demokrātiskā sabiedrībā.
"Es aicinu savus koalīcijas partnerus domāt par to, lai mūsu retorika neradītu sabiedrībā sajūtu, ka mūs vairāk interesē savstarpējie strīdi, nevis reāli rezultāti," viņa sacīja.
Pēc Siliņas paustā, priekšvēlēšanu kampaņa jau ir sākusies, taču politiķiem būtu jāpiebremzē emocijas un jākoncentrējas uz sabiedrībai svarīgu solījumu izpildi. Viņa akcentēja, ka sabiedrība sagaida nevis ķīviņus, bet rezultātus, un tas ir mērķis, kuru Ministru prezidente grib sasniegt.
Viņa aicināja koalīcijas partnerus vienoties par aizsardzības budžeta pieņemšanu un, ja nepieciešams, papildu priekšlikumiem, ko varētu iesniegt Saeimai.