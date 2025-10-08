“Neatsakies no aizsardzības!” – pie Saeimas protestē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Virkne nevalstisko organizāciju arī šodien pie Saeimas nama protestē, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un noraidīt likumprojektu ...
FOTO: nevalstiskās organizācijas pie Saeimas aicina Latviju palikt uzticīgai Stambulas konvencijai
Virkne nevalstisko organizāciju arī šodien pie Saeimas nama protestē, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un noraidīt likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, informēja centra "Marta" pārstāve Polīna Fiļipova.
Protesta akcijā vienojies centrs "Marta", organizācija "Protests", krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", "Latvijas attīstībai" jaunatnes nodaļa "Jaunieši attīstībai", politiskās partijas "Vienotība" jaunatnes organizācija, kustība "Par!" jauniešu organizācija "Par Jauniešiem!", "Jaunie Eiropas Federālisti", lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienība "Mozaīka", kustība "Neons", biedrība "Active Rainbow", biedrība "Sievietei Paveicās" un nodibinājums "Ilgtspējas fonds".
Sanākušie izkliedz dažādus saukļus, aicinot neizstāties no Stambulas konvencijas, kā arī dzied dziesmas. Notiekošo uzrauga policisti.
Protesta organizatori vērš uzmanību, ka, pateicoties konvencijai, Latvijā pēdējo divu gadu laikā panāktas nozīmīgas pārmaiņas - stiprināta cietušo tiesiskā aizsardzība, uzlaboti atbalsta pakalpojumi, un arvien vairāk cilvēku uzdrošinās ziņot par piedzīvoto vardarbību un meklēt palīdzību. Pārmaiņas notikušas daudz straujāk nekā iepriekš.
Izstāšanās no Stambulas konvencijas būtiski kaitētu arī Latvijas starptautiskajam tēlam.
Kā Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalsts, Latvija ir uzņēmusies saistības aizsargāt cilvēktiesības un stiprināt demokrātiskās vērtības. Stambulas konvensijas denonsēšana radītu iespaidu, ka valsts atkāpjas no savām saistībām, mazinot uzticību Latvijai kā drošam un atbildīgam starptautisko līgumu partnerim, uzsver protesta iniciatori.
Organizācijas uzsver, ka šāds lēmums būtu solis atpakaļ cietušo aizsardzībā un vardarbības novēršanā. Nedrīkst pagriezt muguru cilvēkiem, kuri cieš no vardarbības, pauž protesta rīkotāji.
Organizācijas aicina ikvienu pievienoties protestam pie Saeimas un paust atbalstu cilvēktiesībām, taisnīgumam un Latvijas reputācijai starptautiskajā arēnā.
Kā vēstīts, Saeimas Ārlietu komisija šodien sāks vērtēt ieceri par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētās Stambulas konvencijas, liecina sēdes darba kārtība.
Sēde sāksies plkst.10. Tā notiks Saeimas komisiju sēžu zālē Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā. Iecerēts, ka sēdē likumprojekta iesniedzēju vārdā ziņos Linda Liepiņa (LPV). Uz sēdi uzaicināts un Labklājības ministrijas vārdā ziņos labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Tāpat sēdē Tieslietu ministriju (TM) pārstāvēs TM parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna (JV), tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres (JV) padomnieks Inguss Kalniņš, Krimināltiesību departamenta direktora vietniece vispārējos jautājumos Kristiāna Kalniņa, tieslietu ministres preses sekretāre Zane Jēkabsone.
Uz sēdi uzaicināti arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji - Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības departamenta vadītāja vietniece iekļaujošas izglītības jautājumos Olga Ozola, izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes (JV) padomnieks finanšu jautājumos Jānis Reirs.
Ārlietu ministriju sēdē pārstāvēs parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, Starptautisko tiesību nodaļas vadītāja Olga Beinaroviča, Cilvēktiesību nodaļas otrā sekretāre Kristīne Zinčenko.
No Iekšlietu ministrijas (IeM) sēdē uzaicināts piedalīties IeM valsts sekretāra vietnieks, Juridiska departamenta direktors Vilnis Vītoliņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas Kriminālizlūkošanas pārvaldes 2.nodaļas (vadības lietu) galvenā inspektore Antra Stradiņa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšnieka vietniece, Risku grupu prevencijas nodaļas priekšniece Tatjana Caune.
No Veselības ministrijas sēdē aicināts piedalīties Valsts sekretāra vietnieks veselības politikas jautājumos Svens Henkuzens, Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Emīlija Roskoša.
Tāpat sēdē aicināta piedalīties tiesībsardze Karina Palkova, kā arī tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Daina Lepika.
Sēdē piedalīsies arī nodibinājuma "Ilgtspējas fonds" valdes locekle un "Media Hub Riga" vadītāja Sabīne Sīle, biedrības "Skalbes" direktore Anda Švinka, Eiropas Sieviešu lobija viceprezidente Edīte Kalniņa, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, "Centrs Dardedze" valdes locekle Anda Avena, centra "Marta" pārstāve Beata Jonite, "Protests Jaunatne" pārstāve Esmeralda Anstrauta, biedrības "Sievietei Paveicās" pārstāve Madara Markusa, biedrības "Ascendum" pārstāve Alise Zariņa, biedrības "Rīgas Zonta klubs" pārstāve Signe Rotberga, biedrības "Asociācija "Ģimene"" pārstāvis Rihards Kostigovs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele.
Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.