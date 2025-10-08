Katastrofa: Siliņas valdība un tās darbs iedzīvotājos rada dusmas vai pesimismu, liecina aptauja
Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") valdība un tās darbs iedzīvotājos visbiežāk rada dusmas un pesimismu, liecina pētījumu centra SKDS veiktā iedzīvotāju aptauja. Tikai niecīgam procentam aptaujāto valdības darbs izraisījis apmierinājumu vai optimismu.
Atbildot uz jautājumu "Kad jūs publiskajā telpā dzirdat par Latvijas valdību un tās darbu, kādas sajūtas Jums tas parasti izsauc?", 39% aptaujāto atbildējuši, ka pesimismu. Savukārt 34% aptaujāto valdība un tās darbs izraisa dusmas.
12% atbildējuši, ka valdība un tās darbs viņos izraisa vienaldzību, un tikai 4% pauduši apmierinātību, bet vēl 4% - optimismu.
Aptauja veikta šā gada oktobrī, tajā piedalījušies 1005 respondenti.
Bijusī labklājības ministre Evika Siliņa ir Latvijas valdības vadītāja kopš 2023. gada 15. septembra, nomainot partijas biedru Krišjāni Kariņu. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas viņa ir 15. premjerministre. 2. oktobrī Siliņa izturēja neuzticības balsojumu Saeimā, pret demisiju balsoja 46 deputāti, par - 38, bet balsojumā atturējās viens deputāts - Uldis Augulis (ZZS), savukārt Andrejs Ceļapīters izvēlējās balsojumā vispār nepiedalīties.