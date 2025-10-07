Rinkēvičs: valdība automātiski kritīs, ja Saeima nepieņems nākamā gada budžetu
Ja Saeima nepieņems nākamā gada budžetu, valdība automātiski kritīs, otrdien preses konferencē žurnālistiem norādīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš otrdien Rīgas pilī tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).
Taujāts, vai viņam ir pārliecība, ka parlaments spēs pieņemt 2026.gada budžetu, Valsts prezidents sacīja, ka negrib runāt par pārliecībām vai zīlēt. Rinkēvičs akcentēja, ka, ja Saeima nepieņem budžetu, krīt valdība, tās vietā nāk cits Ministru kabinets ar savu budžeta piedāvājumu.
Valsts prezidents arī uzsvēra, ka neprognozēs balsojuma iznākumu parlamentā, uzsverot, ka par to atbildes var sniegt tikai koalīcijas un opozīcijas deputāti.
Viņš gan atgādināja, ka būtiski pēc iespējas ātrāk izpildīt valsts apņemšanos par aizsardzības budžetu, kā arī risināt demogrāfijas un izglītības jautājumus.
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) atzina, ka priekšvēlēšanu laiks ir darījis savu un visas trīs koalīcijas partijas nāk klajā ar publiskiem paziņojumiem par savām iniciatīvām, nevis risina šos jautājumus kopīgi.
"Manuprāt, par šiem jautājumiem būtu jādiskutē kolēģiāli pie viena galda. Budžeta pieņemšana parādīs, cik koalīcijas partneri ir vienoti," uzsvēra Mieriņa.
Jau rakstīts, ka valdība nākamā gada valsts budžetu parlamentam iesniegs 15.oktobrī, un nākamajā dienā, 16.oktobrī, plkst.9 paredzēta Saeimas ārkārtas sēde, kurā skatīs budžetu un pavadošos likumprojektus.
Pirmais budžeta lasījums varētu notikt 5.novembrī, bet otrā lasījuma debates plānots sākt 3.decembrī, turpinot darbu arī 4.decembrī un 5.decembrī.