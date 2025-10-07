ZZS no valdības sagaida mērķtiecīgāku darbu valsts budžeta izdevumu mazināšanai
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) sagaida, ka līdz 2026. gada valsts budžeta projekta iesniegšanai Saeimā valdība mērķtiecīgi meklēs risinājumus valsts tēriņu būtiskākai mazināšanai.
ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāts Uldis Augulis atgādina uzņēmēju organizāciju aicinājumus valsts budžeta izdevumus mazināt vismaz 850 miljonu eiro apmērā, īstenojot strukturētu ministriju budžetu pārskatīšanas procesu. Tā vietā tiek plānots valsts parāda palielināšanu.
ZZS uzskata, ka, īstenojot mērķtiecīgas reformas valsts pārvaldē, mazinot ierēdņu skaitu un birokrātiskās procedūras, valdībai izdotos ierobežot valsts tēriņus un nepalielināt valsts aizņemšanos. ZZS pārziņā esošās ministrijas ir iesniegušas nepieciešamo izdevumu samazinājumu 2026. gadam un turpmākajiem gadiem, un apvienība sagaida, ka arī citās nozarēs varētu atrast taupīšanas iespējas.
"Redzot valdības piedāvājumu budžetā ietaupīt vien 170 miljonus eiro, rodas pamatots iespaids, ka tā cenšas uzlikt visu atbildību par taupības pasākumiem Saeimai, it kā tikai parlamentam būtu jāpieņem nepopulāri lēmumi. Aicinu valdību pirms budžeta iesniegšanas Saeimā patiešām pārliecināties, vai visas iespējas samazināt valsts pārvaldes centrālā aparāta izdevumus ir rūpīgi un skrupulozi izvērtētas," uzsver Augulis.