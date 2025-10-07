Rīgas iedzīvotāji arī šoruden aktīvi iesaistījušies apkaimju labiekārtošanā
Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrības turpina iesaistīties pašvaldības zemes gabalu sakopšanā. Šoruden atbalstītas 13 Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību iniciatīvas pašrocīgi sakopt kādu pašvaldības zemes gabalu, veidojot pievilcīgāku vidi savā apkaimē. Iedzīvotāju biedrības saņēmušas praktisku atbalstu – melnzemi, zāliena sēklas, kompostu, atkritumu konteinerus.
Kopumā iedzīvotāju biedrībām darbu veikšanai tika piegādāti 96 kubikmetri melnzemes un 11 kubikmetri komposta, kā arī izsniegti 46 kg zāliena sēklu. Trīs adresēs tika nodrošināti arī konteineri teritorijās esošo atkritumu savākšanai. Atbalstu iedzīvotāju biedrībām organizēja un nodrošināja Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs, sadarbojoties ar SIA "Rīgas meži". Savukārt iedzīvotāju biedrību savākto atkritumu aizvešana tika organizēta, iesaistoties Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldei.
Iedzīvotāju biedrības nodrošinājušas vides labiekārtojumu ieviešanu savās apkaimēs – atjaunots zāliens un apdobes, ierīkotas puķu vai košumaugu dobes, kā arī savākti atkritumi.
Kopš 2023. gada Rīgas pašvaldība sniedz praktisku atbalstu tām iedzīvotāju biedrībām, kas vēlas sakārtot kādu pašvaldības zemes gabalu. Šādu atbalsta mehānismu Rīgas pašvaldība uzsāka, atsaucoties uz pašu iedzīvotāju interesi savām rokām labiekārtot pašvaldībai piederošas teritorijas apkaimēs. Pieteikšanās atbalstam tiek organizēta 1 – 2 reizes gadā. Šā gada pavasarī tika atbalstīti 40 Rīgas iedzīvotāju biedrību pieteikumi, un kopumā iedzīvotāju biedrībām darbu veikšanai tika piegādāti 312 kubikmetri melnzemes un 43 kubikmetri komposta, kā arī izsniegti 183 kg zāliena sēklu. Septiņās adresēs tika nodrošināti arī konteineri teritorijās esošo atkritumu savākšanai.
Atsevišķās vietās darbs pie teritoriju labiekārtošanas vēl turpinās.