Viesītē pasniegs "Sēlijas sudrabu"
Piektais Sēlijas nevalstisko organizāciju forums un apbalvojuma “Sēlijas sudrabs” pasniegšanas ceremonija notiks Viesītē, pulcējot reģiona aktīvākos sabiedriskos darbiniekus un organizācijas.
Viesītes kultūras centrā “Sēlija” 11. oktobrī norisināsies piektais Sēlijas nevalstisko organizāciju forums. Šī gada forumā tiks apspriests, kāda ir cena, ko par pilsonisko līdzdalību maksā aktīvie iedzīvotāji. Savukārt pēcpusdienā notiks apbalvojuma “Sēlijas sudrabs” pasniegšanas ceremonija.
Pēdējos gados Latvijā plaši attīstītas sabiedrības līdzdalības iespējas. Vairākās pašvaldībās darbu sākušas iedzīvotāju padomes un pieņemts līdzdalības budžets. Lauku iedzīvotājus mudina iesaistīties Viedo ciemu kustībā. Regulāri tiek izsludināti projektu konkursi, sabiedriskās apspriešanas un notiek tiesību aktu uzraudzība.
Uzrunās un diskusijās tiks apspriests, cik izmaksā pilsoniskā līdzdalība un kāda ir alga par šo lielākoties brīvprātīgo darbu. Tāpat tiks pārrunāts, kādi ir lauku iedzīvotāju resursi, lai varētu aktīvi paust savu viedokli. Runātāju vidū būs Elīna Pinto, publiskās pārvaldes speciāliste, pilsoniskā un latviešu diasporas aktīviste, Paula Zvejniece, Kultūras ministres ārštata padomniece sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, Monvīds Švarcs, politiķis, ilggadējais Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs un citi pilsoniskie vai politiskie aktīvisti.
Kādēļ piektajam forumam izvēlēta tieši šāda tēma, skaidro viena no rīkotājām, biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece: “Pēdējos gados izteikti jūtam, kā attīstās pilsoniskās līdzdalības mehānismi, piedāvājot gan elektroniskos rīkus, gan dalību sēdēs, darba grupās, diskusijās. Arī resursu kopējais apjoms šobrīd izskatās iespaidīgi. Taču, paraugoties uz situāciju reāli un uzmanīgi, rodas daudz jautājumu. Cik daudz laika pilsoniski aktīvam cilvēkam ir jāiegulda šajā brīvprātīgajā darbā? Vai šie resursi sasniedz darītājus? Un cik maksā nedarīšana? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem diskutēsim forumā.”
Forums notiks 11. oktobrī Viesītes kultūras centrā “Sēlija”. Reģistrācija sāksies 10:30, kuras laikā uzstāsies jaunais “Sēļu dziedāšanas pulciņš” no Sēlijas kultūrtelpas Zasā Ivetas Tāles vadībā. Tāpat foruma laikā būs Sēlijas amatnieku tirdziņš. Uzrunas un paneļdiskusijas norisināsies līdz pulksten 15:00