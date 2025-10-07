Kleinbergs: Rīgas pašvaldībai jādod iespēja piemērot lielāku nekustamā īpašuma nodokli pilsētas graustiem
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" norādīja, ka pašvaldībai jāļauj piemērot augstāku nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) pilsētas graustiem.
Pēc viņa teiktā, citādi pilsētā nevarot tikt galā ne ar, piemēram, Marijas ielas graustu, ne ar investoriem, kuri virkni īpašumu, tostarp pilsētniekiem vajadzīgus labus dzīvokļus, ir "iesaldējuši", lai audzētu savu kapitālu.
Kleinbergs sacīja, ka ir lūdzis šādu iespēju Finanšu ministrijai.
Desmit gadu laikā nav izdevies būtiski pavirzīties ar Marijas ielas grausta sakārtošanu Rīgā. Tobrīd grausta īpašniekiem bija piemērota piespiedu nauda kopumā vairāk nekā 40 000 eiro apmērā.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Pilsētvides attīstības un kvalitātes (iepriekš Vidi degradējošu būvju komisija) 2015. gada 23. janvārī nolēma noteikt šai ēkai, kas atrodas Marijas un Elizabetes ielas krustojumā, B kategorijas vidi degradējošas būves jeb grausta statusu.
Komisija atzina, ka būve netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Savukārt 2018. gada 25. aprīlī dome lēma par būves Marijas ielā 6 piespiedu sakārtošanu.
Grausts Marijas ielā ziņās pieminēts kopš 1999. gada, kad tika sākta ēkas sakārtošana - tika aizmūrēti pirmā stāva logi, lai tajā nevarētu iekļūt ziņkārīgie, pakļaujot savu dzīvību briesmām.
2008. gadā graustā izcēlās ugunsgrēks, bet 2009. gadā - nobruka loga karnīze.