Rīgā uzlabos gājēju drošību: ierīkos trīs jaunas pārejas intensīvas satiksmes vietās
Ārtelpas un mobilitātes departaments ir sācis darbu pie trīs jaunu gājēju pāreju izbūves vietās ar intensīvu autotransporta un gājēju plūsmu – Brīvības bulvārī, Uzvaras bulvārī un 13. janvāra ielā.
Projekts paredz uzlabot gājēju drošību un ērtības, vienlaikus ieviešot pilsētvidē funkcionālus un ātri realizējamus risinājumus, neizmantojot pazemes tuneļus.
"Ikviena rīdzinieka ikdiena sastāv no mazām lietām. Iespēja ērti un droši pārvietoties Rīgā ar kājām ir vairāku apstākļu kopums. Gājēju pārejas, nolīdzinātas apmales, gludas ietves ir mazie elementi, kas ietekmē ikdienu. Mans uzstādījums ir rast sistemātisku pieeju gājēju pāreju izveidē un ietvju atjaunošanā. Novembra sākumā tiks realizētas trīs iedzīvotājiem būtiskas gājēju pārejas. Pirmā - virszemes Autoostas/Centrāltirgus savienojums ar Vecrīgu pāri 13. janvāra ielai. Otrā - pie ieejas Uzvaras parkā pāri Bāriņu ielai pie Uzvaras bulvāra. Trešā - Brīvības alejas savienojums ar Esplanādi pāri Brīvības bulvārim", saka Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello.
Pāreju izbūvei tiek veikti sekojošie darbi: luksoforu shēmas izstrāde un saskaņošana; esošās elektroskrejriteņu stāvvietas demarķēšana un jaunas stāvvietas marķēšana citā vietā; esošo ceļa zīmju pārvietošana un jaunu uzstādīšana; esošo gājēju barjeru demontāža; esošo brauktuves apmaļu pazemināšana abās brauktuves pusēs un esošās ietves pazemināšana uzgaidīšanas zonā abās brauktuves pusēs; ceļa norobežojošo stabiņu uzstādīšana; gaisvadu līnijas ierīkošana;pagaidu luksoforu betona balstu montāža un statņu uzstādīšana; papildus luksoforu signālkabeļu ierīkošana; pagaidu luksoforu uzstādīšana un konfigurēšana; apgaismojuma pieslēgšana ielu apgaismojuma tīklam; gājēju pārejas ceļa horizontālā apzīmējuma demarkēšana un uzklāšana.
13. janvāra un Prāgas ielas krustojumā tiks izveidotas divas gājēju pārejas. Regulējama gājēju pāreja būs vecpilsētas pusē un jauna pāreja tiks izveidota pāri Prāgas ielai, kura šobrīd šajā vietā neeksistē.
Uzvaras bulvāra un Bāriņu ielas krustojumā tiks izveidota neregulējama gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu un brauktuves sašaurināšanu. Šī krustojuma tehniskā specifika un sabiedriskā transporta prioritātes sistēma neļauj ātri ieviest luksoforu risinājumu.
Gājēju pārejai Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas tiks izveidota regulējama gājēju pāreja no Esplanādes puses, savienojot to ar pašlaik esošo posmu no Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkas puses.
Gājēju pārejas plānots pabeigt līdz šā gada 11. novembrim.
Visas pārejas ir pagaidu risinājumi, pastāvīgo pāreju būvprojekti būs identiski un pašlaik tie ir saskaņošanas procesā.
Darbus veiks SIA "Rīgas luksofors" un SIA "CBF "Ļ-KO"". Paredzētais finansējums šim projektam ir 45 tūkstoši eiro ar PVN. Precīzas izmaksas būs zināmas pēc būvniecības projekta pabeigšanas.