Par "Vienotības" valdes priekšsēdētāja vietniekiem apstiprina Raimondu Čudaru un Zandu Kalniņu-Lukaševicu
Par "Vienotības" valdes priekšsēdētāja, "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītāja Edmunda Jurēvica vietniekiem apstiprināts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) un Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), pavēstīja politiskajā spēkā.
Savukārt Partijas ārlietu sekretāra amatā valde atkārtoti ievēlēja Edgaru Ikstenu.
Jau ziņots, ka par partijas "Vienotība" priekšsēdētāju un kongresā ievēlēts Jurēvics, kurš amatā nomainīja ilggadējo "Vienotības" vadītāju, finanšu ministru Arvilu Ašeradenu.
Kongresā tika pārvēlēta arī partijas valde. Par "Vienotības" valdes locekļiem ievēlēti premjere Evika Siliņa, Ašeradens, Cēsu mērs Jānis Rozenbergs, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars, Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, Saeimas deputāti Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Agnese Krasta un Mārtiņš Felss, izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs un Valmieras novada domes deputāts Jānis Upenieks, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Rīgas domes deputāts Edgars Ikstens.
Valdē vairs nav Ainara Latkovska, Andas Čakšas, Olafa Pulka, Ineses Vaideres un Jāņa Reira.
Par "Vienotības" domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts veselības ministrs Hosams Abu Meri, bet par domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta "Vienotības" jaunatnes organizācijas pārstāve Loreta Abakoka, kura bija vienīgā kandidāte uz šo amatu. Pirms tam vietnieces amatu ieņēma tagad valdē ievēlētā Krasta.
Saeimas deputāts Jurēvics politikā darbojas jau 15 gadus. Viņš ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē.
Politisko karjeru Jurēvics sācis kā Saeimas deputāta palīgs no 2010. līdz 2020. gadam, vēlāk, no 2020. līdz 2022. gadam viņš vadījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka biroju un īsu laiku 2022. gada otrajā pusē bijis arī Rīgas domes deputāts.
Jurēvics vadījis "Vienotības" jaunatnes organizāciju, bet kopš 2018. gada ir "Vienotības" valdes loceklis. Kopš 2022.gada Jurēvics ir arī partiju apvienības JV valdes loceklis un Saeimas deputāts. Parlamentā viņš darbojas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. 2023. gadā Jurēvics kļuva par Saeimas JV frakcijas vadītāju.
Jau ziņots, ka Ašeradens, kurš "Vienotību" vadīja astoņus gadus, nolēma uz partijas priekšsēdētāja amatu vairs nekandidēt.