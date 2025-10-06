Kūku ciemā atklāta jauna vieta izziņai, ģimenes atpūtai un kopienas saliedētībai
Kūku pagastā 26. septembrī svinīgi noslēdzās biedrības “InSpe” īstenotais LEADER projekts “Interaktīvās rekreācijas zonas ierīkošana Kūku ciemā".
Kūku pagastā atklāta jauna interaktīvā rekreācijas zona, kas apvieno izglītību, radošumu un brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot inovatīvus objektus un aktivitātes visām paaudzēm. Projekts, ko īstenoja biedrība “InSpe”, ir nozīmīgs ieguldījums vietējās kopienas attīstībā un modernizācijā.
Kūku pagastā svinīgi noslēdzās biedrības “InSpe” īstenotais LEADER projekts “Interaktīvās rekreācijas zonas ierīkošana Kūku ciemā”. Interaktīvā laukuma atklāšanas pasākumā “Izzini visumu Kūku ciemā!” ciema iedzīvotāji un viesi tika iepazīstināti ar jauno rekreācijas zonu un tās inovatīvajiem objektiem, savukārt par aizraujošu gaisotni un šovu mazākajiem parūpējās atraktīvie “Zinātnes zonas” zinātnieki.
“Šis projekts ir pierādījums tam, ka maza kopiena var radīt lielas lietas – vietu, kur satiekas izglītība, radošums un kvalitatīva brīvā laika pavadīšana. Kūku ciems ieguvis telpu, kas vienlaikus iedvesmo, izglīto un vieno dažādas paaudzes,” uzsver biedrības “InSpe” vadītāja un projekta vadītāja Jeļena Pabērza.
Projekta ietvaros īstenotie galvenie risinājumi:
Saules pulkstenis – simbols laika vērtībai un jaunām tradīcijām Kūku ciemā.
Spēļu galdi ar soliņiem – vieta ģimenēm un jauniešiem kopīgām aktivitātēm svaigā gaisā.
Informatīvie un interaktīvie stendi par kosmosa izzināšanu – izglītojoša pieredze tepat ciema sirdī.
Paplašinātās realitātes tūre “Saules sistēma un zodiaka zvaigznāji” – inovatīvs veids, kā iedziļināties planētu un zvaigznāju pasaulē.
Kūku ciema iedzīvotāji jau tagad novērtē jauno vidi. “Ir sajūta, ka Kūkas kļūst arvien modernākas un dzīvīgākas. Šī vieta būs noderīga gan bērniem, gan pieaugušajiem – kā vieta, kur satikties, uzzināt ko jaunu un pavadīt laiku kopā,” atzīst ciema iedzīvotāja Inese.
Fakti par projektu:
Kopējās izmaksas: 20 703,82 EUR
Publiskais finansējums: 18 633,44 EUR (85% ES daļa, 15% LV daļa)
Norises laiks: 03.2025.–12.2025.
Atbalstītāji: Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
Projekta Nr.: 25-05-CL23-C0LA19.2205-000001
Par biedrību “InSpe” Dibināta 2016. gadā, biedrība “InSpe” īstenojusi jau vairāk nekā 16 sabiedriskā labuma projektus, organizējot dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem, senioriem un ģimenēm. Tās darbība balstās uz brīvprātību, inovācijām un vietējās kopienas attīstību.