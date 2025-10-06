Programma “Piens un augļi skolai”: veselīgs atbalsts bērniem un vietējiem ražotājiem
Oktobrī Latvijas skolās un bērnudārzos atsākas Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrētā programma “Piens un augļi skolai”, kas nodrošinās veselīgas uzkodas simtiem tūkstošu bērnu. Šī iniciatīva ne tikai veicina veselīgus ēšanas paradumus jaunākās paaudzes vidū, bet arī kalpo kā nozīmīgs atbalsts vietējiem lauksaimniekiem un pārstrādātājiem, īpaši laikā, kad nozari skar dažādi izaicinājumi. Tā ir programma ar skaidru sabiedrisko labumu un redzamu ietekmi uz kopienām.
Jaunajā mācību gadā programmā iesaistījušās vairāk nekā 1000 skolas visā Latvijā. Augļus un dārzeņus saņems 262 080 bērni 1299 izglītības iestādēs, savukārt piens tiks nodrošināts 254 529 audzēkņiem 1214 iestādēs. Programma paredzēta pirmsskolēniem un 1.–9. klašu skolēniem, kuri var saņemt produktus bez maksas līdz pat piecām reizēm mācību nedēļā. Kopējais programmas finansējums šogad ir palielināts, sasniedzot 2,9 miljonus eiro piena produktiem un 1,4 miljonus eiro augļiem un dārzeņiem. Reaģējot uz tirgus sadārdzinājumu, ir palielinātas arī atbalsta likmes.
Vairāk nekā tikai bizness: misija veidot veselīgus paradumus
Piegādātāji uzsver, ka dalība programmā ir ne tikai finansiāls pienesums, bet arī misija. Kā norāda AS “Latgales piens” valdes priekšsēdētājs Valērijs Haritonovs, uzņēmums projektā piedalās, jo ir svarīgi tieši bērnus nodrošināt ar pienu un visām tām labajām lietām, ko tas dod organismam. Viņš pauž īpašu gandarījumu, redzot, ka bērni atpazīst viņu radīto skolas piena iepakojumu, un ir priecīgs par šo pieredzi. Kolēģim piekrīt arī LPKS “Zelta ābele” valdes loceklis Modris Lāčplēsis, kas uzsver, ka “šis projekts izveidos bērniem paradumu lietot uzturā augļus un dārzeņus no mūsu pašu Latvijas dārziem”. Arī LPKS “Augļu nams”, kas programmā piedalās jau kopš pirmā gada, saredz ilgtermiņa ieguvumu, jo, kā atzīst tā vadītājs Jānis Lepsis, projekts veido nākamos augļu pircējus.
Stabilitāte un prognozējamība izaicinājumu laikā
Lai gan lauksaimniecības nozari šogad skāruši izaicinājumi un augļkopji daudzviet ieguvuši krietni mazākas ražas, zemnieki apstiprina, ka produkcija programmai pietiks. Jānis Lepsis atzīst: lai gan saimniecībās kopumā izdevies iegūt vien ap trešdaļu no ierastās ražas, skolu programma kooperatīvam ir prioritāte. Viņš skaidro, ka programmas lielākais pluss ir tās prognozējamība: “Mēs zinām, ka tagad katru nedēļu vajadzēs piegādāt noteiktu daudzumu.” Tas nodrošina stabilus un prognozējamus ienākumus šajā grūtajā periodā.
Arī Modris Lāčplēsis apstiprina, ka projekts ir finansiāli izdevīgs, jo par augļiem un dārzeņiem tiek maksāta atbilstoša samaksa. Tas dod iespēju nodrošināt darbu laukos un samazināt sezonalitāti, jo darbiniekus var nodarbināt arī ziemā, kad produkti ir jāšķiro, jāfasē un jāpiegādā izglītības iestādēm. Visi piegādātāji arī atzinīgi vērtē sadarbību ar LAD, kas ir pretimnākošs, palīdz risināt jautājumus un nodrošina kvalitatīvas konsultācijas. Tomēr, neraugoties uz programmas panākumiem, Modris Lāčplēsis atzīst, ka, projektam turpinoties, tas kļūst birokrātiski sarežģītāks.
Iespaidīgi apjomi un stingras prasības
Iniciatīvas mērogs ir ievērojams – vidēji gadā bērni programmas ietvaros apēd 1100 tonnas augļu un dārzeņu (22 vilciena vagoni) un izdzer 3000 tonnas piena (50 cisternas). Kopā tas veidotu kilometru garu vilciena sastāvu. Lai nodrošinātu produktu kvalitāti, programmā ir noteiktas stingras prasības. Gan pienam, gan augļiem jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās audzēšanas vai nacionālās pārtikas kvalitātes zīmola “Zaļā karotīte” standartiem. Tāpat būtisks nosacījums ir vietējās uzņēmējdarbības veicināšana – produkti no ražotāja līdz skolai nedrīkst ceļot tālāk par 300 kilometriem.
Kopumā programma “Piens un augļi skolai” ir veiksmīgs piemērs tam, kā valsts atbalsts sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm – bērni saņem veselīgas uzkodas, veidojot pareizus uztura paradumus, bet lauksaimnieki un ražotāji iegūst stabilu un prognozējamu noietu savai produkcijai.