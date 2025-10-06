Jēkabpili apmeklējusi Vižņicas rajona delegācija no Ukrainas
Jēkabpils novadā viesojās Ukrainas Vižņicas rajona delegācija, lai stiprinātu sadarbību un saņemtu dāvinājumu – autobusu kā atbalstu Vižņicas iedzīvotājiem. Vizīte apliecina ciešās draudzības saites un praktisko palīdzību starp abām pašvaldībām.
2. oktobrī Jēkabpils novadā ieradās Ukrainas sadraudzības pilsētas Vižņicas rajona delegācija –priekšsēdētājs Mihails Andrjuks (Mykhailo Andriuk), domes deputāts Oleksijs Trufins (Oleksii Trufyn), kā arī speciālisti. Vizītes mērķis bija stiprināt abu pašvaldību sadarbību un saņemt Jēkabpils novada sarūpēto dāvinājumu - autobusu Mercedes-Benz 0303 - kā atbalstu Vižņicas rajona iedzīvotājiem. Šis ziedojums ar biedrības "Izaicini sevi" palīdzību tiek sniegts, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 28.08.2025. lēmumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam".
Vizītes laikā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja delegāciju ar prezentāciju par novadu, pēc tam viesi devās apskatīt dambja būvniecības procesu un apmeklēja citas nozīmīgas vietas Jēkabpilī.
“Ar šo soli mēs ne vien apliecinām savu solidaritāti ar Ukrainas tautu, bet arī stiprinām draudzības un sadarbības saites ar Vižņicas rajonu. Esam pārliecināti, ka šis atbalsts sniegs praktisku ieguldījumu vietējo iedzīvotāju ikdienā,” uzsvēra Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Vizīte ir apliecinājums ciešajām sadraudzības saitēm starp Jēkabpils novadu un Vižņicas rajonu.