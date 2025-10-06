Restorānu nedēļā ar īpašiem piedāvājumiem pie sevis aicina vairāk nekā 20 restorānu Jūrmalā.
Šodien 11:19
Jūrmala aicina uz restorānu nedēļu
Jūrmalas pilsētā iesākusies restorānu nedēļa, kurā vairāk nekā 20 pilsētas restorāni vērs savas durvis, lai piedāvātu apmeklētājiem īpaši izmeklētas maltītes.
Restorānu nedēļā restorāni un kafejnīcas piedāvās apmeklētājiem divu cenu kategoriju ēdienkartes - par 35 un 45 eiro. Šoruden ēdienkaršu vienojošais pavediens būs dažādu pasaules nacionālo virtuvju gars, kas izcelts rudens ražas bagātībā - ēdienkartēs galveno lomu ieņems ķirbji, āboli un bumbieri, cidonijas, meža sēnes un dārzeņi. Restorānu nedēļa Jūrmalā notiks jau trešo gadu pēc kārtas. Tā noslēgsies 19. oktobrī.