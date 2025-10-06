“Getliņos” notiek darbi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un vides drošību.
Novadu ziņas
Šodien 12:02
Oktobrī “Getliņos” notiks vides uzlabošanas darbi - brīdina, ka iespējama īslaicīga smaku izplatīšanās
Visu oktobri atkritumu poligonā “Getliņi” norisināsies BIO atkritumu pārstrādes procesa laikā iegūtā komposta planēšanas darbi uz šogad slēgtās atkritumu kalna virsmas, kas var radīt smaku pastiprinātu izplatīšanos tuvējās apkaimēs.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldība, šodien, 6. oktobrī, paredzēta gāzes attīrīšanas iekārtu regulēšana, kas var radīt īslaicīgu gāzei raksturīgas smakas izplatīšanos.
Plānoto darbu norisi var ietekmēt laikapstākļi – vēja virziens, atmosfēras spiediens un gaisa temperatūra, kas ietekmē smaku izplatības attālumu un intensitāti tuvējās apkaimēs. Veiktie uzlabojumi ir daļa no SIA “Getliņi EKO” vides pārvaldības stratēģijas, kas vērsta uz ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu.
Visi darbi tiek veikti, ievērojot augstākos vides aizsardzības un drošības standartus, rūpīgi plānojot katru soli, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo apkaimju iedzīvotājiem.
SIA “Getliņi EKO” pateicas par sapratni un atbalstu intensīvajā uzlabojumu periodā.