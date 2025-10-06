Pirmdien gaiss Latvijā iesils līdz +15 grādiem
Pirmdiena Latvijā būs mākoņaina, tomēr starp mākoņiem brīžiem izsprauksies pa kādam saules staram, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē vietām Kurzemē un Vidzemē līst
Pirmdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks, kas dažviet skaidrojas, un vietām Kurzemē un Vidzemē līst. Svētdien un naktī uz pirmdienu lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Liepājas novērojumu stacijā - 31 milimetrs jeb 37% no mēneša normas.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte laba. Gaisa temperatūra +7..+10 grādi, vietām piekrastē līdz +13 grādiem. Rīgā mākoņainas debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, gaisa temperatūra +9..+10 grādi.
Dienas pusē gaiss iesils līdz +15 grādiem
Dienas laikā, starp mākoņiem izspraucoties saules stariem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+15 grādiem. Sinoptiķi prognozē, ka vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, debesis brīžiem var skaidroties, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +13..+14 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē izzūdošs ciklons, tā centrs no Baltijas jūras dienvidiem virzās uz Polijas vidieni. Atmosfēras spiediens Latvijā 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +9,3 grādiem Alūksnē līdz +14,6 grādiem Liepājā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5.oktobrī bija +34 grādi Spānijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -12 grādi Alpu kalnos.