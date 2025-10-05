Olainē ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamā māja - viens cilvēks cietis
Šorīt ugunsgrēkā Olainē cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz ugunsgrēku VUGD saņēma šorīt plkst.6.53. Olaines pagastā ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamā māja. Dega ēkas pirmais un otrais stāvs, jumts, piebūve un blakus novietotais jūras konteiners.
Kopējā degšanas platība bija 150 kvadrātmetri. No ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens cieta.
Plkst.8.31 liesmu izplatība tika ierobežota, bet pašlaik notikuma vietā darbi turpinās.
Vēl viens cilvēks cieta ugunsgrēkā Jelgavā, kur Rūpniecības ielā kādā autostāvvietā dega vieglā automašīna. Cilvēks cieta, cenšoties apdzēst liesmas pirms VUGD ierašanās.
Sestdien plkst.19.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku.
Savukārt plkst.22.41 ugunsdzēsēji steidzās uz Tallinas ielu Rīgā, kur dega divstāvu neapsaimniekotas ēkas starpstāvu pārsegums piecu kvadrātmetru platībā un sadzīves mantas pirmajā stāvā.
Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 20 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl 15 izsaukumi bija maldinājumi.