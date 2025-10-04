Deputāti apspriedīs līdz šim paveikto birokrātijas mazināšanā
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē otrdien, 7. oktobrī, paredzēts pārrunāt rīcības grupas birokrātijas mazināšanai līdz šim paveikto, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Komisijas sēdē aicināti piedalīties Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un domnīcas "LaSER" pārstāvji.
Iecerēts, ka komisijas sēde sāksies plkst.10.
Kā vēstīts, Ministru kabinets 22. aprīlī apstiprināja rīcības grupas birokrātijas mazināšanai piedāvāto prioritāri veicamo pasākumu plānu, tajā iekļaujot 21 priekšlikumu birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanai. Katra pasākuma īstenošanai noteikta atbildīgā iestāde. Savukārt to īstenošana tiek nodrošināta, izstrādājot un virzot apstiprināšanai tiesību aktu grozījumus, pilnveidojot tiesību aktu piemērošanas praksi vai pārskatot iekšējās procedūras.
Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 2025. gada 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tostarp no LDDK un LTRK.