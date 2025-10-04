Pētījums izgaismo skumju tendenci Latvijas sabiedrībā
Pēdējo piecu gadu laikā par aptuveni 25% palielinājies to cilvēku skaits, kuri kļuvuši vienaldzīgāki jeb mazāk emocionāli, liecina SIA "Tele2" un starptautisko konsultāciju uzņēmuma "System1 Group" veiktais pētījums, izmantojot "FaceTrace" pētījuma metodi.
Pētījums rāda, ka cilvēku emocijas kopumā ir noplakušas un tajās retāk sastopamas tādas emocijas kā prieks, pārsteigums, dusmas, skumjas un nicinājums.
Visstraujāko kritumu piedzīvojušas tādas pozitīvās emocijas kā pārsteigums, kas mazinājies par 66% un prieks - par 29%.
Sabiedrības noskaņojuma indekss, izmantojot "FaceTrace" metodi, tiek mērīts punktu skalā no nulles līdz trīs - jo augstāks rādītājs, jo emociju intensitāte sabiedrībā ir augstāka.
Tas nozīmē, ka emociju gamma ir plašāka un tajā mijas dusmas, skumjas, bailes, prieks, nicinājums un citas emocijas, bet mazāk ir to cilvēku, kuru noskaņojums ir neitrāls, skaidro pētījuma autori.
Pirms pieciem gadiem noskaņojuma indekss bija 0,62 punkti, savukārt šogad tas ir samazinājies līdz 0,47 punktiem.
Pētījums tiek veikts katru ceturksni, aptaujājot 1200 respondentu vecumā no 15 līdz 69 gadiem.