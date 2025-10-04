Kristiāna Zumente.
Rīgā bezvēsts pazudusi 1997. gadā dzimusī Kristiāna; sievietei ir veselības problēmas
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Kristiānu Zumenti.
Sieviete 3. oktobrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Juglas mikrorajonā un līdz šim brīdim nav atgriezusies un viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas uzbūves, brūni mati pāri plecam, nēsā brilles.
Iespējamais apģērbs: melna virsjaka ar kapuci, džinsi, kājās melni zābaki, uz pleca, iespējams, nēsā lielu somu.
Sievietei ir nosliece uz klaiņošanu un ir veselības problēmas, var neadekvāti uzvesties. Iespējams, staigā ar suni.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Bezvēsts pazudusī sieviete.
Kristiāna Zumente.