"Rīgas siltums" bez maksas sildīs atsevišķas sabiedrības grupas. Vai siltuma cenas Rīgā tāpēc paaugstināsies?
"Rīgas siltums" padome un akcionāri ir saskaņojuši lēmumu par ziedojuma piešķiršanu Ukrainas sabiedrībai 650 MWh apmērā siltumenerģijas veidā.
"Iespēju robežās mēs turpinām sniegt atbalstu Ukrainas sabiedrībai un darīsim to tik ilgi, cik būs nepieciešams. Mēs apzināmies Ukrainas iedzīvotāju vajadzības un cenšamies sniegt savu ieguldījumu, lai palīdzētu pārvarēt ar karu saistītās grūtības. Vēlos uzsvērt, ka šis ziedojums neietekmēs siltumenerģijas tarifus un cenas mūsu klientiem - tā izmaksas tiks pilnībā segtas no uzņēmuma peļņas," paziņoja "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš.
Ziedojuma apjoms 650 MWh tiks sadalīts šādi: Ukrainas vēstniecības ēkai - 150 MWh, biedrības "Ukraiņu nams Latvijā" ēkai - 150 MWh, un Ukrainas–Latvijas zinātnes, izglītības, sporta un kultūras centram "Volia.lv" - 350 MWh. Periods - no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 30. septembrim.
Atbilstoši spēkā esošajam siltumenerģijas tarifam - 83,01 eiro/MWh, ziedojuma kopējā vērtība nepārsniegs 58 597,50 eiro bez PVN.
Pagājušajā gadā "Rīgas siltums" jau nodeva 300 MWh siltumenerģijas Ukrainas vēstniecībai un biedrībai "Ukraiņu nams Latvijā", kā arī ziedoja dīzeļa un benzīna ģeneratorus, sūkni un transportlīdzekli, kas bija paredzēti Ukrainas energopiegādes atjaunošanai un nodrošināšanai.
Uzņēmums "Rīgas siltums" turpina atbalstīt Ukrainu un aicina arī citus būt līdzās Ukrainas tautai līdz uzvarai.