Vai Ādažu poligona "aizliegtās" sēnes ir lielākas, garšīgākas? Zinātāja komentē sēņotāju tieksmi - riskēt un ignorēt aizliegumus
Nesen divi seniori, kas devās sēņu meklējumos Ādažu poligonā, saņēma bargu sodu par atrašanos militārā teritorijā. Jauns.lv skaidro — vai poligonos tiešām var atrast lielākas sēnes, kāpēc cilvēki tur tomēr ieklīst un kāpēc tas ir bīstami.
Iedzīvotājiem uzturēties Ādažu poligona teritorijas taktiskajos sektoros, ir stingri aizliegts. Un, lai gan vairums iedzīvotāju to ievēro, ik pa laikam gadās cilvēki, kas aizliegto teritoriju neatļauti šķērso, apdraudot savu drošību.
Latvijas Mikologu biedrības pārstāve Diāna Meiere portālam Jauns.lv skaidro, ka poligonos sēnes nav būtiski atšķirīgas no tām, kas aug līdzīgā priežu mežā ārpus poligona. Vienīgā vairākuma priekšrocība, ko var iegūt, ir mazāks (pārgalvīgo) sēņotāju skaits, kas teorētiski paaugstina iespējas atrast sēnes.
Meiere norāda, ka sēņu daudzveidību nosaka pieejamie biotopi — augsne, koki, nokrišņi un citas dabiskās nianses — nevis tas, ka vieta ir militāra. Militārās aktivitātes var lokāli traucēt sēņu populācijas, bet bojāta augsne un atsegumi reizēm pat veicina specifisku sugu parādīšanos (piem., sēnes, kas aug pēc uguns vai uz koksnes).
Par to, vai sēņošana poligonos var kaitēt dabai, speciāliste ir skaidra: "Nedomāju, ka daži pasprukuši sēņotāji būtiski ietekmē vidi — poligonos vides ietekme lielākoties nāk no pašām militārajām aktivitātēm". Taču tas nenozīmē, ka drīkst riskēt — poligoni ir slēgtas un bīstamas teritorijas.
Kāpēc cilvēki tomēr riskē? "Aizliegta augļa vilinājums, cerība uz lielāku lomu vai vienkārši nedomāšana ar galvu," saka eksperte. Cilvēkus pievilina klusums un doma, ka "tur, kur reti kāds ieiet, noteikti aug labāk". Realitātē vairāk iespēju nozīmē arī vairāk riska — gan juridiska, gan drošības.
Jau ziņots, ka Ādažu poligonā operatoram izdevies iemūžināt divus likumpārkāpējus. Sēņotāja taisnojās, ka “nekur jau tālu negāju, tikai gar maliņu”. Bet aizturētais vīrietis savu vainu atzina un norādīja, ka apzinās savu vainu. Lai gan aizturētie militārajam policistam lūdza, vai viņus nevar šoreiz palaist tāpat projām un iztikt bez soda, likumsargs bija nepielūdzams un uzsvēra, ka "šeit nav runa par sēņošanu, bet gan kaut ko daudz nopietnāku".
NBS Poligona atbalsta centra priekšnieks Didzis Jurciņš norāda, ka "gar poligona robežu izvietotas zīmes – ieiet un iebraukt aizliegts, kā arī ar dzeltenu un sarkanu krāsu atzīmēti šaušanas sektori". Tomēr, šīs zīmes dažus cilvēkus neattur un šogad par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos visā Latvijas teritorijā sodīti 46 cilvēki. Naudas sods par šo pārkāpumu ir līdz 1500 eiro.
Praktiski ieteikumi sēņotājiem:
-
Nekādā gadījumā neieejiet slēgtās vai militārajās teritorijās — sods un iespējamā dzīvībai bīstamā situācija nav vērtējama pret grozu ar sēnēm.
-
Ja atrodat interesantas vai retas sēnes publiskā vietā, labāk nofotografējiet un dalieties novērojumā bez precīzas vietas norādes.
-
Attiecieties atbildīgi pret biotopiem — neizbojājiet dabas slāņus un nekraut ceļuveļus, kas var bojāt sēņu dzīvotnes.