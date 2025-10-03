Mieriņa: cieņpilnas vecumdienas sākas ar stabilu pensiju
Mūsdienās cieņpilnas vecumdienas nozīmē ne tikai pienācīgas pensijas, bet arī iespēju būt vajadzīgiem, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, sniegt atbalstu ģimenei un dalīties ar zināšanām un pieredzi, atklājot Senioru dienu parlamentā, pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Kā uzsvēra Saeimas spīkere, esot redzams, ka sabiedrība mainās - tā kļūst izglītotāka, atvērtāka un empātiskāka. Tomēr vienlaikus nākas saskarties ar izaicinājumiem - drošības draudiem, sabiedrības novecošanu un nepielūdzamām demogrāfijas tendencēm.
"Tieši tāpēc mēs novērtējam katru sabiedrības locekli un viņa potenciālu, jo tikai tā iespējams veidot noturīgu sabiedrību," sacīja Mieriņa.
Pēc Mieriņas vārdiem, senioriem šajā procesā esot īpaši nozīmīga loma. To apliecinot arī dati - 16% jeb ap 70 000 senioru turpina strādāt. Šī tendence turpinās pieaugt, jo mainoties sabiedrībai, mainās arī seniori, sacīja Saeimas spīkere.
Kā uzsvēra Mieriņa, rūpējoties par senioriem un mazinot riskus, ar kuriem viņi saskaras, vienlaikus rūpējamies arī par savu nākotni. "Jo katrs no mums reiz būs sudraba ekonomikas paaudzē," sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Mieriņa atzīmēja, ka šodien daudz tikšot runāts par diskriminācijas mazināšanu darba tirgū, paaudžu sadarbību un atstumtības riskiem. Reizē viņa atgādināja par to, kas paveikts šī gada laikā kopš pirmās Senioru dienas Saeimā.
Kā norādīja Mieriņa, sperti nozīmīgi soļi pensiju jomā - ieviesta pensiju indeksācija divas reizes gadā, ņemot vērā arī nostrādātos darba gadus. Tāpat par prioritāti noteikta bāzes pensijas modeļa izstrāde, saglabāts pašreizējais pensionēšanās vecuma slieksnis gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī sagatavoti vienkāršā valodā materiāli par pensiju aprēķināšanu, pieejami gan digitālā, gan drukātā formā.
Kā uzsvēra Mieriņa, šādas iniciatīvas stiprina sabiedrības uzticēšanos un parāda parlamenta darba atvērtību, kas šodien esot īpaši svarīgi.
Kā vēstīts, piektdien parlamentā notiek Senioru diena, kurā seniori kopā ar politikas veidotājiem spriedīs par tā dēvēto sudraba ekonomiku, informēja Saeimas Preses dienestā.
Pasākums Saeimas namā rīkots, atzīmējot Starptautisko senioru dienu, kuru pasaulē svin 1.oktobrī.
Kā liecina informācija Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, sudraba ekonomika ir tautsaimniecības veids, kurā iesaistās cilvēki, kas ir vecāki par 65 gadiem.