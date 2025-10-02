Pēc jaunietes nāves Kuldīgā ar reidiem un influenceru iesaisti skaidros narkotiku bīstamību
Kuldīgas novadā, kur šonedēļ no narkotiku pārdozēšanas mira jauna sieviete, bet slimnīcā nonāca vēl pāris cilvēki, iecerēts veikt skaidrojošus pasākumiem par aizliegto vielu bīstamību, informēja pašvaldība.
Ceturtdien Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska ("Kuldīgas novadam") aicināja uz tikšanos pašvaldības sociālo dienestu, pašvaldības policijas pārstāvjus, izglītības pārvaldes speciālistus un jaunatnes jomas koordinatorus, lai kopīgi pārrunātu atkarību izraisošu vielu izplatības problēmu nepilngadīgo vidū.
Sanāksmē tika nolemts īstenot mērķtiecīgas komunikācijas aktivitātes un praktiskus pasākumus skolās un sabiedrībā, stiprinot izglītojošu darbu ar bērniem, jauniešiem un vecākiem, informē pašvaldības pārstāve Ilze Meirupska.
Lai jauniešus uzrunātu viņiem ierastajās vidēs un saprotamā valodā, plānots rīkot informatīvus reidus Kuldīgas skeitparkā, pilsētas estrādē un citās pulcēšanās vietās. Tajos līdzās speciālistiem piedalīsies arī jauniešu viedokļu līderi, kas spēs sniegt ticamu un jauniešiem tuvu vēstījumu, plāno pašvaldība.
Paralēli tiks īstenota kampaņa sociālajos tīklos, iesaistot influencerus, kā arī rīkoti tematiskie pasākumi Kuldīgas Jauniešu mājā, kur jaunieši tiks informēti par apreibinošo vielu bīstamību un iedrošināti pateikt pārliecinošu "nē" situācijās, kad tiek piedāvātas aizliegtas vielas.
Meirupska skaidro, ka izglītības iestādēm tiks sagatavoti ieteikumi, kā ar jaunāko klašu skolēniem runāt par šo tēmu klases stundās, kā arī piedāvāta iespēja piesaistīt speciālistus un organizēt atklātās nodarbības sadarbībā ar Valsts policiju vidusskolēniem. Tiks rīkota atsevišķa diskusija ar novada sociālajiem pedagogiem un skolu direktoriem, mudinot izglītības iestādēs pastiprināti pievērst uzmanību atkarību profilaksei. Vecāku padomēs savukārt tiks sniegti padomi, kā ar bērniem runāt par šo jautājumu un kā laikus pamanīt potenciālos riskus.
Pašvaldība apņēmusies ciešāk sadarboties ar veselības aprūpes iestādēm un citām atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu sabiedrību ar informatīviem materiāliem - gan skolās un sabiedriskās vietās, gan sociālajos tīklos.
SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa informē, ka Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas. Vīrietis jau ir izrakstīts no stacionāra, viena sieviete turpina ārstēties, savukārt otra sieviete, kura bija vissmagākajā stāvoklī, ir mirusi.
Pagājušajā nedēļā Kurzemē aizdomās par narkotisko vielu apriti aizturētas trīs personas. Kā informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova, pagājušās nedēļas trešdienā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju no Kuldīgas slimnīcas, ka slimnīcā nogādāta 21 gadu jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskām vielām. Sākotnējā informācija liecina, ka divas sievietes lietojušas narkotiskās vielas, vienai no viņām kļuvis slikti, tāpēc izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki un sieviete bezsamaņā nogādāta medicīnas iestādē. Otras sievietes dzīvībai un veselībai briesmas nedraudēja. Sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē, iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu.
Savukārt 26. septembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas slimnīcā atrodas persona, kura, iespējams, ir narkotisko vielu ietekmē. Policisti, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka 39 gadus veca sieviete ir Talsu novada iedzīvotāja. Viņa paskaidroja, ka lietojusi narkotiskās vielas, kuras ieguvusi Kuldīgā. Pirmo reizi sieviete slimnīcā nonāca 25.septembrī, kad viņai kļuva slikti, taču pēc medicīniskajiem izmeklējumiem viņa tika palaista mājās. Nākamajā dienā sievietes veselības stāvoklis pasliktinājās, tādēļ viņa izsauca NMPD.
Tāpat 26. septembrī Kuldīgā medicīnas iestādē nogādāts 23 gadus vecs vīrietis, kurš, iespējams, lietojis narkotiskās vielas. Abas šīs personas - 39 gadus vecā sieviete un 23 gadus vecais vīrietis - jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu, un policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka šie divi gadījumi būtu saistīti ar iepriekš minēto gadījumu, kurā 21 gadu vecā sieviete bezsamaņā nogādāta medicīnas iestādē.
Policija, veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, pagājušajā nedēļā aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu Kuldīgā aizturēja vienu personu. Savukārt šonedēļ Ventspilī tika aizturētas vēl divas personas aizdomās par apreibinošo vielu nelegālu apriti. Kratīšanas laikā pie personām atrasta un izņemta marihuāna, elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, maisiņi ar, iespējams, apreibinošām vielām, tabletes un nauda, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā, pārdodot apreibinošās vielas. Valsts policijas amatpersonas ir nozīmējušas ekspertīzes, lai noteiktu vielu daudzumu un sastāvu. Valsts policija turpina darbu sāktajā kriminālprocesā.
Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.