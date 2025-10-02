Finanšu nozares asociācija: no oktobra maksājumus izpildīs visā eirozonā 10 sekunžu laikā
No š.g. 9. oktobra visās eirozonas valstīs, tostarp Latvijā, stāsies spēkā jauns regulējums, kas mainīs, kā iedzīvotāji un uzņēmumi veic maksājumus. Šis regulējums ieviesīs arī jaunu funkciju – pirms maksājuma izpildes bankas pārbaudīs, vai maksātāja norādītais maksājuma saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums atbilst maksātājā norādītajam saņēmēja konta numuram, informē Finanšu nozares asociācija.
Ātrums un pieejamība
Zibmaksājumu galvenā pievienotā vērtība ir ātrums un pieejamība. Maksājumi notiks līdz 10 sekundēm neatkarīgi no tā, vai tie veikti, izmantojot internetbanku, mobilo lietotni vai bankas filiālē, kā arī neatkarīgi no dienas vai diennakts laika. Svarīgi – maksa par zibmaksājumiem paliks nemainīga.
Lai gan maksājumi starp Latvijas bankām jau tagad lielā mērā tiek veikti kā zibmaksājumi, no 9. oktobra šāda iespēja būs arī eiro maksājumiem visā eirozonā.
Klientu pašu noteiktie limiti
Jaunais regulējums paredz, ka zibmaksājumiem nebūs noteikta maksimālā limita. Tomēr, lai mazinātu riskus, bankas var piedāvāt noklusējuma limitus, vienlaikus ikviens klients pats varēs brīvi pieņemt lēmumu un elastīgi šos limitus mainīt.
Saņēmēja pārbaude – drošībai un precizitātei
Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunajam drošības mehānismam – maksājuma saņēmēja pārbaudei. Pirms maksājuma apstiprināšanas banka salīdzinās, vai norādītais saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums atbilst konta numuram saņēmēja bankā. Klients redzēs paziņojumu par pārbaudes rezultātu – pilnīgu atbilstību, daļēju neatbilstību, pilnīgu nesakritību vai informāciju, ka pārbaudi nav iespējams veikt (piemēram, tehnisku iemeslu dēļ).
Ja konstatēta nesakritība vai saņēmēja pārbaudi nav iespējams veikt, klients pats pieņems lēmumu, vai tomēr veikt maksājumu. Šādā gadījumā klientam vienmēr uzmanīgi jāpārliecinās par saņēmēja datiem, jāpārskata rēķins, līgums vai arī tieši jāsazinās ar maksājuma saņēmēju.
Šāda bankas un arī paša klienta veikta pārbaude var būtiski mazināt risku, ka nauda tiek pārskaitīta nepareizam adresātam. Īpaši nozīmīgi tas ir gadījumos, kad krāpnieki mēģina izmantot līdzīgus uzņēmumu nosaukumus, lai apmānītu klientus.
Praktiski padomi
Lai izvairītos no brīdinājumiem un kļūdām, klientiem ieteicams izmantot precīzus uzņēmumu un organizāciju juridiskos nosaukumus, nevis tikai zīmolus vai saīsinājumus. Pat neliela drukas kļūda vai neprecizitāte var aktivizēt paziņojumu par neatbilstību. Visdrošāk datus būtu kopēt no oficiāliem dokumentiem vai rēķiniem. Uzņēmumiem jāpārliecinās par sadarbības partneru rekvizītiem grāmatvedības sistēmās un nepieciešamības gadījumā tie savlaicīgi jāatjauno, lai veiksmīgāk pielāgotos jaunajam regulējumam.
Izaicinājumi un piesardzība
Lielākā ērtība ir zibmaksājumu ātrums, bet vienlaikus tas rada arī lielāku risku kļūt par krāpnieku upuriem vai veikt kļūdainu maksājumu. Jo ātrāk notiek darījums, jo ierobežotākas ir iespējas to atsaukt. Tas lielākoties ir iespējams tikai ar maksājuma saņēmēja piekrišanu.
Lai pasargātu sevi, ieteicams:
- rūpīgi pārbaudīt visus maksājuma rekvizītus;
- uzņēmumiem vismaz divreiz pārliecināties par maksājuma precizitāti;
- nepakļauties steidzināšanai vai spiedienam aizdomīgos gadījumos;
- turpināt izglītoties un pilnveidoties, lai atpazītu potenciālos krāpšanas scenārijus.
Ērtākai un drošākai ikdienai
Zibmaksājumi ir ērti un droši, bet maksājuma saņēmēja pārbaude ir nozīmīgs papildu solis finanšu drošības stiprināšanā. Tie ir ātri un ar papildu drošību, bet vienlaikus prasa arī lielāku klienta uzmanību un rūpību.
Finanšu nozares asociācija aicina visus cilvēkus un uzņēmumus savlaicīgi iepazīties ar savas bankas sniegto informāciju par izmaiņām maksājumu veikšanā, izvērtēt un, ja nepieciešams, pārskatīt savus maksājumu ieradumus. Ja rodas jautājumi – sazināties ar savu banku, lai pielāgošanās jaunajai maksājumu kārtībai ikvienam būtu pozitīva, ērta un droša ikdienas pieredze.