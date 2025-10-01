VIDEO: "airBaltic" pasažierus negaidīti pārsteidz jauktā kora "Maska" uzstāšanās
Šorīt, 1. oktobrī, lidsabiedrības "airBaltic" pasažierus, kuri no Rīgas lidoja uz Stokholmu, negaidīti pārsteidza Mārupes novada jauktā kora "Maska" uzstāšanās.
Uzstāšanās tika pārraidīta arī "Latvijas Televīzijā", iezīmējot pirmo šāda veida kora priekšnesumu Eiropā, kas straumēts no lidmašīnas, izmantojot "Starlink" internetu. Šim lidojumam bija arī īpaša simboliskā nozīme, jo tieši pirms 30 gadiem 1. oktobrī "airBaltic" veica savu pirmo komerciālo lidojumu maršrutā “Rīga–Stokholma” – tolaik vēl ar nelielo "Saab 340" lidmašīnu, kurā bija 33 pasažieru vietas.
Šorīt reiss BT101 no Rīgas uz Stokholmu devās ar "Airbus A220-300" lidmašīnu, kas bija rotāta sarkanbaltsarkanā krāsojumā, tādējādi godinot Latvijas valsti un karogu. Koris izpildīja kompozīciju “Vindo”, ko radījuši mūziķi Reinis Sējāns un Jānis Šipkēvics. Dziesma apvieno dažādu Ziemeļeiropas valodu fonētisko skanējumu. Skaņdarbs simbolizē cilvēku un kultūru mijiedarbību.
“Šī ir īpaša diena "airBaltic" vēsturē,” sacīja airBaltic izpilddirektora pienākumu izpildītājs Pauls Cālītis. “Kopš mūsu pirmā lidojuma pirms 30 gadiem, esam izauguši no vienas nelielas lidmašīnas līdz 50 mūsdienīgu "Airbus" lidaparātu flotei. Šodien "airBaltic" ir kļuvusi par vadošo pārvadātāju Baltijā, kas savieno šo reģionu ar pasauli. Šis sasniegums ir iespējams, pateicoties teju 3 000 mūsu kolēģu darbam un uzticībai, ko mums snieguši miljoniem pasažieru 30 gadu garumā. Visas "airBaltic" komandas vārdā pateicos jums, ka esat daļa no šī ceļojuma.”