ZZS rītdienas balsojumā neplāno atbalstīt Siliņas demisiju
Koalīcijā esošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) neplāno ceturtdienas, 2. oktobra, Saeimas sēdē atbalstīt opozīcijas rosināto Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisiju, teica ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Arī "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs norādīja, ka klātesošie "Progresīvo" deputāti neatbalstīs opozīcijas lēmumprojektu.
"Kopējo balsojuma rezultātu izšķirs ZZS frakcija," teica deputāts.
Jau ziņots, ka Saeimā opozīcijā esošās partijas Nacionālā apvienība (NA) un Apvienotais saraksts (AS) rosina izteikt neuzticību Siliņai.
Opozicionāri apgalvo, ka "valdība ilgstoši nespēj pieņemt izlēmīgus lēmumus, lai pārtrauktu ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju", tāpēc prasa Siliņas demisiju.
Vienlaikus, pateicoties ZZS balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākusies viļņošanās valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu".
"Jaunajai vienotībai" Saeimā ir 25 deputāti, ZZS frakcijā - 16 deputāti, bet "Progresīvo" rindās - astoņi Saeimas deputāti. AS ir 13 deputāti, NA - 12 deputāti, "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" - katrā pa astoņiem deputātiem. Vēl Saeimā ir 10 pie frakcijām nepiederoši deputāti.