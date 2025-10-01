"Katru dienu mācos pielāgoties," lūdz palīdzēt 22 gadus vecai meitenei, kuras dzīvi pilnībā izmainīja smaga autoavārija
Palīdzību lūdz 22 gadus jaunā Diāna no Krāslavas novada. Jaunā sieviete pēc koledžas bija nesen uzsākusi darba gaitas, kad notika avārija, kas pilnībā izmainīja viņas dzīvi.
Pērnā gada augustā Diāna cieta smagā auto avārijā, ārsti konstatēja C5-C6 skriemeļu lūzumu ar muguras smadzeņu bojājumu. Vairākus mēnešus Diāna gulēja praktiski pilnībā paralizēta, tika veikas divas operācijas, pamazām atgriezās kustības rokās, parādījās vairāk spēka.
Tas atgrieza cerību uz atveseļošanos. Ikdienā Diāna pārvietojas ratiņkrēslā, bet nevar bez palīdzības no tā pārsēsties. Apzinātu kustību kājās nav, tomēr reizēm parādās īsti, apzināti kustību impulsi, kas dod cerību, ka ar laiku viņa varēs iemācīties darīt vairāk. Rokas kustas, bet plaukstas un pirksti nestrādā, tādēļ ikdienā viņai vajadzīga vecāku palīdzība.
Pateicoties līdzcilvēku atbalstam, Diāna bija devusies divu nedēļu rehabilitāciju Slovākijas klīnikā, kur saņēma augsta līmeņa intensīvu rehabilitācijas kursu. Diānai nozīmēts atkārtots un garāks 28 dienu ilgu kurss, taču tam nepieciešami 12 029 eiro, kas ietver rehabilitāciju, uzturēšanās izmaksas, ēdināšanu, transfēru Diānai ar pavadoni.
"Mūsu ģimenē esam pieci cilvēki - es esmu vidējais bērns. Vecāki mani ļoti atbalsta un palīdz ikdienā, bet mūsu ģimenei nav tik lielu finansiālu iespēju, lai segtu tik dārgas ārstēšanās izmaksas. Es biju ļoti sportiska un aktīva meitene, man vienmēr patika sports un kustība. Tagad man vēl grūti pierast pie jaunās dzīves - katru dienu mācos pielāgoties, cenšos atrast veidus, kā kaut ko izdarīt ar savām rokām, un apgūt prasmes, lai kļūtu kaut mazliet neatkarīgāka.
Katru dienu nākas pārvarēt gan fiziskas, gan emocionālas grūtības. Es ļoti vēlos atgūt pēc iespējas vairāk spēju un patstāvības, lai nākotnē varētu dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi. Katrs ziedojums un katrs atbalsts man ir neatsverams, un es no sirds pateicos ikvienam, kas palīdz man turpināt šo cīņu," stāsta Diāna un lūdz līdzcilvēku palīdzību. Šobrīd no lūgtajiem 12 tūkstošiem eiro saziedoti jau vairāk kā 19 tūkstoši. Vairāk informācijas šeit.