FOTO: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Sabiedrība

FOTO: Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā iegādāties krimināllietā izņemto lietisko pierādījumu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūra izplatījusi paziņojumu par krimināllietā izņemtā lietiskā pierādījuma - kokosšķiedras dzijas - atkārtotu realizāciju.

Savu piedāvājumu var iesniegt līdz 2025. gada 2. oktobrīm plkst. 08.00 vienā no šādiem veidiem:

  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi mantaspiedavajumi@agentura.iem.gov.lv;
  • personīgi aģentūras telpās Piedrujas ielā 20, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67218637;
  • ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: mantaspiedavajumi@agentura.iem.gov.lv

Vairāk informācijas šeit.

