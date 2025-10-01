FOTO: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Šodien 11:30
FOTO: Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā iegādāties krimināllietā izņemto lietisko pierādījumu
Nodrošinājuma valsts aģentūra izplatījusi paziņojumu par krimināllietā izņemtā lietiskā pierādījuma - kokosšķiedras dzijas - atkārtotu realizāciju.
Savu piedāvājumu var iesniegt līdz 2025. gada 2. oktobrīm plkst. 08.00 vienā no šādiem veidiem:
- parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi mantaspiedavajumi@agentura.iem.gov.lv;
- personīgi aģentūras telpās Piedrujas ielā 20, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67218637;
- ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: mantaspiedavajumi@agentura.iem.gov.lv
