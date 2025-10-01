Rosina atteikties no viena augstākā līmeņa centralizētā eksāmena vidusskolās
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piedāvā atteikties no viena augstākā līmeņa centralizētā eksāmena vidusskolā, liecina ministrijas piedāvātais noteikumu projekts.
Šobrīd noteikts, ka vidusskolas beidzējiem jākārto obligātie pārbaudījumi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un divos padziļinātajos kursos.
Šajā mācību gadā skolēniem papildus līdzšinējiem pieciem centralizētajiem eksāmeniem būs jākārto arī obligāts pārbaudes darbs fizikā, ķīmijā vai bioloģijā vismaz optimālajā apguves līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā apguves līmenī.
No šī pārbaudījuma gan būs atbrīvoti tie skolēni, kuri iepriekšējos divos gados kādā no dabaszinātņu kursiem jau ir pildījuši monitoringa darbu.
Lai nepalielinātu kopējo valsts noteikto pārbaudes darbu skaitu vispārējās vidējās izglītības posmā, IZM rosina par vienu samazināt augstākā līmeņa eksāmenu skaitu. Tādējādi arī šogad vidusskolas beidzējiem būs jākārto pieci eksāmeni, paredz rosinātie grozījumi noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.