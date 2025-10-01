Rīgas Zemitānu dzelzceļa stacijā mainīsies vilcienu pasažieru apkalpošanas vieta
Rīgas Zemitānu dzelzceļa stacijā no šodienas mainīsies vilcienu pasažieru apkalpošanas vieta, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Pārmaiņas saistītas ar būvdarbiem Zemitānos. Būvdarbu laikā tiks slēgta esošā pasažieru platforma un mainīta gājēju kustība. Pasažieriem iekāpšanai un izkāpšanai no vilciena būs jāizmanto pagaidu platforma, kas izbūvēta tālāk uz dienvidu pusi aiz Jorģa Zemitāna tilta. Piekļuve pagaidu platformai tiks nodrošināta pa pagaidu ceļu, kas virzīsies blakus sliežu zonai.
Ierobežojumi būs spēkā līdz gada beigām.
Mobilitātes punkta "Zemitāni" būvniecība sākta šā gada martā un projekta laikā tiek labiekārtota dzelzceļa stacijai piegulošā teritorija. Stacijā tiks izbūvēti gan lifti, gan kāpnes, gan arī eskalators, kas nākotnē tiks savienots ar pārbūvēto Jorģa Zemitāna tiltu, lai iedzīvotāji varētu nokļūt uz tuvāko pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu.
Kopumā visā mobilitātes punkta teritorijā tiks uzbūvētas deviņas īslaicīgās autostāvvietas, divas autostāvvietas invalīdiem, velonovietnes 82 velosipēdiem, ūdens brīvkrāns, vienpadsmit soliņi, trīs atkritumu urnas, trīs lifti un trīs kāpnes, divas eskalatora konstrukcijas, sabiedriskā tualete, kā arī visā mobilitātes punkta teritorijā tiks iestādīti 27 koki un vairāk nekā 3000 dažāda veida krūmu un stādu.
Mobilitātes punkta būvniecību plānots pabeigt 2026. gada pavasarī.