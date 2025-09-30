Diplomātijas veterāns Normans Penke kļūst par Latvijas vēstnieku Zviedrijā
Latvijas vēstnieks Normans Penke otrdien iesniedzis akreditācijas vēstuli Zviedrijas karalim Kārlim XVI Gustavam, sākot pildīt vēstnieka pienākumus Zviedrijā, informēja Latvijas Ārlietu ministrijā (ĀM).
Zviedrija ir tuvs Latvijas sadarbības partneris gan divpusēji, gan starptautiskā līmenī, atzīmē ministrijā. Abas valstis vieno kopīga izpratne par reģionālo drošību un atbalsts Ukrainai. Kopš Zviedrija pievienojusies NATO, sadarbība ar Latviju kļuvusi vēl ciešāka, ko apliecina arī Zviedrijas dalība NATO daudznacionālajā kaujas grupā Latvijā.
Penke karjeru ĀM sāka 1992.gadā Juridiskā departamenta direktora amatā. Viņš bijis valsts sekretāra vietnieks juridiskajās un konsulārajās lietās, kā arī starptautisko organizāciju un ārējās tirdzniecības jautājumos. No 2004.gada līdz 2008.gadam Penke pildīja ĀM valsts sekretāra pienākumus.
Kopš 2017.gada viņš bija ĀM ģenerālinspektors. Kā vēstnieks Latvijas intereses pārstāvējis Lielbritānijā, Krievijā, ANO Ņujorkā un Japānā. Viņš pildījis arī nerezidējošā vēstnieka pienākumus Īrijā un Dienvidkorejā. Kopš 2018.gada viņš bija nerezidējošais vēstnieks Indonēzijā, Singapūrā un Malaizijā.
Penke par darba ieguldījumu apbalvots ar Atzinības krustu, Igaunijas Terra Mariana krusta ordeni un Beļģijas Leopolda ordeni, kļūstot par tā virsnieku.
Vēstnieks Penke ieguvis augstāko izglītību Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un karjeras sākumā papildinājis zināšanas Oksfordas Universitātes Ārlietu dienesta programmā.
Penke amatā nomaina Ilzi Rūsi, kura vēstnieces pienākumus Zviedrija pildīja kopš 2021.gada.