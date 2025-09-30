Latvija gatava ar citām valstīm dalīties savā labajā digitālo pakalpojumu praksē, pauž Siliņa
Latvijā ir augsti attīstīti digitālie pakalpojumi un mēs esam gatavi dalīties savā labajā praksē ar citām valstīm, otrdien, tiekoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas "Eurochambres" prezidija pārstāvjiem, uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Valsts kancelejā informēja, ka tikšanās laikā īpaši izcelti jautājumi par Eiropas vienotā tirgus attīstību un Latvijas uzņēmēju vietu tajā, birokrātiskā sloga mazināšanu un Latvijas pieredzi digitalizācijas jomā, aizsardzības spēju stiprināšanu un biznesa svarīgo lomu šajā procesā, investīciju vides un konkurētspējas uzlabošanu.
Tāpat pārrunāta starptautiskā tirdzniecība un Eiropas Savienības (ES) darbs pie brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanas ar virkni trešo valstu.
Siliņa tikšanās laikā uzsvēra, ka viena no viņas prioritātēm ir Eiropas un Latvijas konkurētspējas veicināšana. "Lai to paveiktu, ir jāieklausās uzņēmēju viedoklī un jāstrādā kopā, lai risinātu aktuālos izaicinājumus - birokrātiskā sloga mazināšana, patiesi funkcionējoša ES vienotā tirgus attīstība un starptautiskās tirdzniecības veicināšana," teica premjere.
Savukārt LTRK prezidents, "Eurochambres" prezidenta vietnieks Aigars Rostovskis uzsvēra, ka Latvijas uzņēmējiem ir svarīgi katru mēnesi - kad vien iespējams - piedalīties dažādos starptautiskos Eiropas partneru pasākumos un demonstrēt savas iespējas, kā arī aicināt partnerus uz Latviju, iepazīstināt ar Latvijas ekonomiku, uzņēmējiem un biznesa vidi.
"Ceļš uz lielāku labklājību ved caur eksportu un investīcijām, tāpēc starptautiskā sadarbība un iespēja būt sadzirdētiem ir ļoti, ļoti būtiska," pauda Rostovskis.