Tiesiskums.lv uzņem apgriezienus - statistika liecina, ka noslēgto līgumu skaits ir pāri 51 000 un turpina augt
Juristu biedrība "Tiesiskums.lv" informē, ka līdz 25. septembrim sadarbībai obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanas jautājumā noslēgti 51 471 līgumi un interesentu skaits turpina pieaugt.
Latvijā iniciatīva Tiesiskums.lv uzņem apgriezienus. Līdz 25. septembrim 2025. gadā sistēmā kopumā parakstīts jau 51 471 līgums, kas nozīmē, ka vairāk nekā piecdesmit tūkstoši cilvēku aktīvi iesaistījušies.
Vēl 5 972 personas ir piereģistrējušās, bet dokumentus pagaidām nav parakstījušas, savukārt 11 747 cilvēki reģistrējušies manuāli un apliecinājuši gatavību parakstīt. Kopumā tas veido iespaidīgu 69 190 dalībnieku loku.
Sistēmā autentificēto līgumu parakstītāju skaits sasniedz 43 449, turklāt papildus tam vēl 5 979 parakstīti papīra formā, kopējo summu palielinot līdz 49 428. Svarīgi, ka starp iesaistītajiem ir arī uzņēmumi – 2 043 juridiskās personas jau pievienojušās kustībai.
Aktīvākas ir sievietes, vairāk iesaistās darbspējīgie
Demogrāfiskais sadalījums rāda, ka vecuma “mugurkaulu” veido darbspējīgie: vecumā no 45 līdz 55 gadiem parakstījušies 11 697 cilvēki, no 55 līdz 65 gadiem — 10 609, bet 35–45 gadu grupā — 9 399. Mazliet jaunāku dalībnieku, līdz 35 gadiem, ir 2 937, savukārt senioru grupā no 65 līdz 75 gadiem parakstījušies 6 978 cilvēki, no 75 līdz 85 gadiem — 1 671, bet vecumā virs 85 gadiem — 154. Redzams, ka tieši 35–65 gadu paaudze, kas ilgus gadus maksājusi OIK rēķinus, ir visaktīvākā.
Dzimumu sadalījums parāda, ka sievietes ir aktīvākas — viņas veido aptuveni 59% no parakstītājiem, savukārt vīrieši — 41%. Šis fakts atbilst tam, ka mājsaimniecību finanšu lietas bieži vairāk pārrauga sievietes.
Šie skaitļi apliecina: Tiesiskums.lv vairs nav tikai juristu un aktīvistu ideja — tā ir kļuvusi par plašu kustību ar desmitiem tūkstošu dalībnieku. Jo vairāk cilvēku un uzņēmumu pievienojas, jo spēcīgāka kļūst kopējā prasība un jo lielākas iespējas panākt taisnīgu risinājumu.
Ņemot vērā milzīgo interesi, reģistrēšanās OIK atgūšanai tiek pagarināta līdz gada beigām, norāda biedrība.
“Tiesiskums.lv” atgādina, ka OIK atgūšanas procesa uzsākšanai var pieteikties ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai periodā no 2005. gada līdz 2023. gadam bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem.
Visērtāk to izdarīt elektroniski, reģistrējoties biedrības mājaslapā https://tiesiskums.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai Smart ID.
Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem šādu iespēju nav, līgumu var parakstīt klātienē biedrības organizēto forumu laikā. Pieteikties OIK maksājumu atgūšanai var arī tie komersanti, kuru uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ šobrīd vairs nestrādā vai ir mainījušies to īpašnieki. Fiziskām personām līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, savukārt juridisku personu pārstāvjiem obligāti nepieciešams zināt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Tāpat līgumus katru trešdienu iespējams parakstīt Latvijas Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Gan reģistrācija biedrības mājaslapā, gan līgumu slēgšana klātienē visiem iedzīvotājiem ir bez maksas. Atlīdzība par biedrības izdevumiem tiks ieturēta tikai pēc pozitīva rezultāta sasniegšanas.
Biedrības “Tieskums.lv” iniciatīvu atbalsta arī nevalstiskās organizācijas “Latvijas Pensionāru federācija” (LPF) un “Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība” (LIZDA). Starp organizācijām noslēgtie līgumi paredz sadarbību ne vien prettiesiski iekasētā OIK atgūšanā, bet arī plašāku spēku apvienošanu cīņā par atbildības palielināšanu publisko valsts institūciju un amatpersonu darbībā.