Cēsu novadā bezvēsts pazudušie jaunieši ir atrasti
foto: Lita Millere/LETA
Cēsu novadā pazudušie jaunieši ir atrasti.
Valsts policija ziņo, ka 27. septembrī Cēsu novadā, Dzērbenē, pazudušie jaunieši - Miks un Vita - ir atradušies.

"Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis pārtrauc meklēt Miku Ābolu un Vitu Eveloni – viņu atrašanās vieta ir noskaidrota. Dzīvībai un veselībai briesmas nedraud. Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!" norāda Valsts policija. Jau ziņots, ka jaunieši savas dzīvesvietas pameta 27. septembrī un līdz šim viņu atrašanās vieta nebija zināma.

