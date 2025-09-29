Pirmdienas rītā Latvijā gaisa temperatūra vietām noslīdējusi zem nulles
foto: LETA
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas rītā Latvijas lielākajā daļā gaisa temperatūra noslīdējusi zem +3 grādiem, vietām valsts austrumu daļā - arī zem nulles, liecina meteoroloģiskā informācija.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem gaisa temperatūra plkst.5 bija no -0,9 grādiem Zosēnos līdz +8,7 grādiem Mērsragā un +9,9 grādiem Kolkā. Debesis pārsvarā skaidras, nav nokrišņu. Vējš lēni pūš no austrumu puses. Gaisa kvalitāte ļoti laba.

Rīgā skaidrs rīts, pūš austrumu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra +4 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +11,0 grādiem Zosēnos līdz +16,3 grādiem Pāvilostā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28.septembrī bija +32 grādi Spānijā un +35 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -5..-6 grādi Krievijā un kalnos Centrāleiropā.
 

