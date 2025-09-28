Ar vācu kruīza kuģi "Mein Schiff 3", Rīgā sagaidīts šī gada simttūkstošais kuģa pasažieris
Rīgas ostā šodien piestājis vācu kruīza kuģis "Mein Schiff 3", atvedot sev līdzi šīs sezonas simttūkstošo kruīza kuģa pasažieri.
Rīgu šis kuģis apmeklē īpašas piecu dienu "Heavy Metal" tematiskās tūres laikā. Kā informējis kuģa kapteinis, šāds tematiskais kruīzs tiek organizēts jau 12. gadu un vienmēr ir izpārdots. Līdz šim Rīgā pabijuši jau septiņi no astoņiem "Mein Schiff" grupas kuģiem, pavisam kopā Rīgā viesojoties 42 reizes.
"Mein Schiff" grupas kuģi Rīgā ienāk kopš 2011.gada. Pēdējos trīs gados "Mein Shiff" kuģu maršrutos Rīga tiek iekļauta regulāri, proti, 2022.gadā deviņas reizes, 2023.gadā septiņas reizes un 2024.gadā sešas reizes. Šajā sezonā paredzēti seši ienācieni, kurus veic kuģi "Mein Schiff 1", "Mein Schiff 7" un "Mein Schiff 3". Pirmajos piecos ienācienos kopā uz Rīgu atbrauca 15 000 pasažieru, vidēji vienā reisā - 3000 tūristu. Lielākā daļa no tūristiem ir no Vācijas.
Arī 2026.gadam ir pieteiktas septiņas "Mein Schiff" kuģu grupas vizītes, tajā skaitā gaidāms "Mein Schiff Relax" pirmais ienāciens. Kuģis uzbūvēts tikai šā gada aprīlī.
Kā vēstīts, saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes apkopotajiem datiem, pārsniedzot 100 000 apkalpoto kruīza pasažieru skaita atzīmi, tas ir vēsturiski lielākais vienas sezonas laikā apkalpoto kruīzu pasažieru skaits.
Rīgas ostā šogad ir pieteiktas 86 kruīza kuģu vizītes, kas ir par 30% vairāk nekā pērn. Šī gada deviņos mēnešos Rīgu apmeklējuši jau 75 kruīza kuģi, bet aktīvā kruīza sezona vēl nav galā - līdz 17.decembrim sagaidāmas vēl 11 kruīza kuģu vizītes. Tādējādi paredzams, ka kopumā šīs sezonas laikā Rīgas ostā tiks apkalpoti aptuveni 110 000 pasažieru, kas ir par 30% vairāk nekā 2024.gadā. Kuģis "Mein Schiff 3" Rīgu apmeklē pirmoreiz. Kuģim ir 15 klāji, kuros var uzņemt līdz 2700 pasažieriem un vēl 1000 apkalpes locekļu. Rīgas osta ir lielākā Latvijas osta.