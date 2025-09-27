Nomiris Valmieras novada politiķis Vitauts Staņa
Nomiris politiķis, bijušais 10. Saeimas deputāts Vitauts Staņa, sociālajā medijā "Facebook" norāda viņa tuvinieki.
Informācija LETA arhīvā liecina, ka Staņa dzimis 1955. gada 9. jūnijā Bērzainē. Pēc Jaunburtnieku skolas un Valmieras 11.vidusskolas absolvēšanas viņš 1978. gadā pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot inženiera-mehāniķa kvalifikāciju automobiļu un saimniecību jomā.
Pašvaldību darbā Staņa iesaistījās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kļūstot par Bērzaines pagasta padomes priekšsēdētāju, vēlāk - Valmieras rajona padomes vadītāju.
Viņš vadījis arī Kocēnu novada domi un ilgus gadus bijis šī novada deputāts, darbojies Vidzemes attīstības plānošanas reģiona padomē, kā arī vairākās kapitālsabiedrībās, tostarp "Vidzemes slimnīcas" un "VTU Valmiera" valdēs.
2010. gadā viņš tika ievēlēts 10. Saeimā no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta.
Staņa bija Latvijas Zemnieku savienības biedrs kopš 2003.gada un ilgus gadus bija partijas vadības sastāvā.