VDD lems par pielaides valsts noslēpuma piešķiršanu tiesībsardzei Palkovai
Valsts drošības dienests (VDD) lems par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu jaunievēlētajai tiesībsardzei Karinai Palkovai.
Tiklīdz tiks saņemts Tiesībsarga biroja pieprasījums par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu jaunievēlētajai tiesībsardzei, dienests sāks personas izvērtēšanu, atzīmēja dienestā.
Jebkura speciālās atļaujas pretendenta izvērtēšana notiek likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajā termiņā - personas pārbaudes termiņš ir trīs mēneši, taču, ja objektīvu iemeslu dēļ šajā termiņā personas vispusīgu izvērtēšanu nav iespējams pabeigt, dienests pārbaudi var pagarināt vēl par trim mēnešiem, par to paziņojot personai.
Likums paredz, ka par tiesībsarga amata kandidātu var izvirzīt personu, kura atbilstoši likuma prasībām ir tiesīga saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
Kā ziņots, Saeima pagājušajā nedēļā tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.
Par Palkovu nobalsoja 71 deputāts no koalīcijas partijām, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības. Pret viņu balsoja 15 deputāti un divi deputāti atturējās. Noraidoši bija "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" deputāti.