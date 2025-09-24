Sabiedrība
Šodien 18:35
Kulbergs savācis parakstus, lai ierosinātu izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par “Rīgas Siltumu”
Runājot par “Rīgas Siltuma” tarifiem un to, cik tie ir pamatoti, Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs plāno rosināt parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi – to viņš atklāja TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.
“Ir jāatlaiž padome un valde, ir jābūt svaigām asinīm, kas iedziļinās problēmā un grib to risināt. Ir jāskata jautājums par akcionāriem, konkrētas padomes lēmumā un regulatorā,” parlamentārās izmeklēšanas komisijas pamatojumu skaidro Kulbergs.
Viņš jau ir savācis nepieciešamos parakstus, lai varētu ierosināt tās izveidi un cer, ka šī jautājuma risināšanā iesaistīsies visas Saeimas frakcijas. Viņaprāt, tas ir vienīgais risinājums, lai aizraktos līdz “Rīgas Siltuma” problēmas būtībai, nesaimnieciskuma cēloņiem un noskaidrotu, kādi ir šķēršļi, lai situāciju uzlabotu.