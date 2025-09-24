"Nākamā gada budžetā valdība būtu varējusi rast ietaupījumu 850 miljonu eiro apmērā!" pauž Latvijas Darba devēju konfederācija
Nākamā gada budžetā valdība būtu varējusi rast ietaupījumu 850 miljonu eiro apmērā. Bet tā vietā ministrijas pat nav izpildījušas valdības uzdevumu samazināt budžetu par 150 miljoniem eiro, "Rīta ponorāmā" norāda Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Andris Bite.
Viņš norāda, ka LDDK jau otro gadu uzstāj uz to, ka nepieciešama valsts līdzekļu taupīšana, lai novirzītu tos tādām prioritātēm kā aizsardzība. "Bet valdība uzskata, ka to var darīt kosmētiski, nevis reāli un šobrīd tiek gatavots "priekšvēlēšanu budžets", nevis tāds budžets, kurā krīzes apstākļos tiek reāli pārkatīti mūsu izdevumi."
"Šobrīd valdības panāktais "ietaupījums" nav izdevumu samazinājums, bet gan nākotnes izdevumu pieaugumu piebremzēšana. Tas ir samazinājums no nākamā gada valsts budžeta, kas, starp citu, ir krietni lielāks par šī gada budžetu," pauž Bite. "Ja šāds budžets tiks pieņemts - tas būs bezatbildīgs budžets, kurā līdzšinējais komforts tiks nomainīts pret nākotnes nabadzību."
Tāpat LDDK prezidents norāda, ka 19. septembrī, norisinājās Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes sēde, kurā tika skatīts nākamā gada budžets. Tomēr viņš uzsver, ka šajā sēdē dialogs kā tāds nav noticis.
"Mēs materiālus par nākamā gada budžetu saņēmām vien piecas minūtes pirms sēdes sākuma. Šī iemesla dēļ mums šajā sēdē nebija jēgas pat kaut ko komentēt. Tā nav sadarbība un tā nav attiecību uzturēšana," neapmierinātību pauž Bite.
"Mēs jau negribam, lai pilnībā varbūt tiktu pieņemta mūsu pozīcija. Mēs vēlamies argumentos balstītu diskusiju. Diskusija ir ceļš kā atteikties no liekiem miera laika izdevumiem. Ja valsts saglabās tādu ceļu kā šobrīd, tad mēs katru gadu aizņemsimies par diviem miljardiem eiro vairāk un šo naudu vienkārši noēdīsim," norāda LDDK direktors. "Mēs šobrīd vienkārši atliekam problēmu uz vēlāku laiku!"
Jau ziņots, ka strādājot pie 2026. gada budžeta, valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā nozaru ministrijas kopīgi vienojās par izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā, ko valdība apstiprināja šā gada 26. augustā. Finanšu ministrija norāda, ka turpinot darbu pie nākamā gada budžeta, nodrošināts vēl papildu 12,4 miljonu eiro izdevumu samazinājums. Tādējādi kopējais papildu finansējums, kas nodrošināts valsts budžeta izdevumu samazināšanas rezultātā, 2026. gadam veido 233 miljonus eiro.