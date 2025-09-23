Saeimas priekšsēdētāja: Krievija bezkaunīgi testē NATO pacietību
Krievija bezkaunīgi testē NATO pacietību, otrdien Lisabonā, tiekoties ar Portugāles parlamenta priekšsēdētāju Žuzē Pedru Agiaru-Branku, paudusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Kā informēja Saeimas Preses dienestā, Branks uzsvēris, ka šobrīd neviena valsts vairs nevarot justies droši no Krievijas apdraudējuma, atzīmējot, ka attālums no Krievijas vairs nepasargājot no draudiem.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Portugālei par tās ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā. Tāpat Mieriņa aicināja Portugāli pievienoties Latvijas-Lielbritānijas vadītājai dronu koalīcijai, atzīmējot, ka Latvija ir atvērta arī kopīgām mācībām, tostarp Latvijā, Sēlijā, darbojas speciāls dronu poligons.
Puses pārrunāja arī jautājumus saistībā ar sankciju spiedienu pret Krieviju un citas iespējas ierobežot agresorvalsts rīcībspēju, tostarp pabeidzot iesaldēto līdzekļu konfiskāciju un nodošanu Ukrainai.
Spriežot par demokrātijas stiprināšanas iespējām, parlamentu priekšsēdētāji īpaši akcentēja cīņu pret hibrīddraudiem un dezinformāciju, kā arī nacionālo parlamentu lomu darbā ar sabiedrību.
Viesojoties parlamentā, Saeimas priekšsēdētājai un viņas vadītajai delegācijai plānota tikšanās arī ar Portugāles Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputātiem, kā arī jaunatklātā parlamenta centra apskate. Mieriņa Lisabonā tiksies arī ar Portugāles aizsardzības ministru Nuno Melo.
Kā vēstīts, Saeimas priekšsēdētāja šajās dienās uzturas Portugālē, kur tiekas ar valsts augstākajām amatpersonām, lai pārrunātu aktuālos divpusējos, drošības un Eiropas lietu jautājumus. Kopā ar Mieriņu vizītē devies Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Portugāles parlamentu vadītājs Jānis Grasbergs (NA).