Ar vērienīgu šovu tiek oficiāli atklāts daudzfunkcionālais izklaides un atpūtas centrs ExPorto.
“Vai Rīga ir gatava kaut kam pavisam jaunam?” ar šo devīzi 19. septembrī tika svinīgi atklāts daudzfunkcionālais izklaides un atpūtas centrs ExPorto. Oficiālajā ExPorto atklāšanā, kas bija dāvana Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, uz ūdens trīs cēlienu muzikālā šovā atspoguļoja ExPorto tapšanas stāstu.
ExPorto svinīgās atklāšanas šovu ar iemīļotu Latvijas mākslinieku uzstāšanos, iespaidīgiem gaismu specefektiem un noslēguma salūtu klātienē baudīja neskaitāmas sabiedrībā zināmas personas, uzņēmēji un citi interesenti. Viesi novērtēja ne tikai vizuālo baudījumu, bet arī māksliniecisko sniegumu un oriģinālo ideju - šoreiz par mūziķu skatuvi kalpoja motorjahtas. Kā atzina vairāki pasākuma viesi, sajūta bijusi kā ārpus Latvijas, jo līdz šim nekas līdzvērtīgs šeit nebija piedzīvots. Jaunatvērtais centrs tika salīdzināts ar Portofino, Dubai Marina, Monaco, Miami, Porto Cervo un citiem ekskluzīviem pasaules kūrortiem.
“ExPorto soli pa solim īsteno savu izklaides koncepta vīziju - šovasar pēc piecu gadu pārtraukuma durvis vēris viens no izklaides nozares spēcīgākajiem zīmoliem Coyote Fly lounge club, kā arī atklāts ICON kokteiļbārs ar ūdenspīpju terasi, kur luksusa sajūtas interjers saplūst ar mūsdienīgo arābu stilu, radot eksotisku un neaizmirstamu pieredzi. Jau oktobrī viesus sagaidīs modernās Āzijas virtuves restorāns Shiyuzu, kas piedāvās pasaulē populāro izakaya stila konceptu ar Latvijā vēl neredzētu atmosfēru, unikālu stilu un augstiem kvalitātes standartiem. Lai arī restorāns Shiyuzu oficiāli tiks atklāts tikai oktobrī, ExPorto atklāšanas svētkos viesiem bija iespēja baudīt un izmēģināt topošā restorāna virtuvi. Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes un uzslavas gan par ēdienu, gan par interjeru un servisu. Gada nogalē ExPorto papildinās restorāns Popcorn - pirmā īstā Dinner & Show pieredze Rīgā, bet nākamajā pavasarī to turpinās divi Vidusjūras virtuves restorāni,” informē ExPorto pārstāvji.
“Un, protams, Laivu Centrs un Rīgas vienīgais centrālais jahtklubs būs visa objekta sirds! Vecā Andrejosta tagad pārtapusi par ExPorto un top jauna, moderna jahtu osta Exporta ielā 1a, kuru pārvalda viens no labākajiem Latvijas jahtu servisiem - Laivu Centrs. Nākamgad šeit būs vairāk nekā 150 jahtas un motorjahtas - skats, kas atgādinās pastkartes no Vidusjūras kūrortiem, “ turpina pārstāvji.
ExPorto atklāšana: šovs uz ūdens radošā komanda:
Rīgas Doma kora skolas (RDKS) Gospeļu koris (diriģente un muzikālā vadītāja: Laura Leontjeva)
Solisti: Dināra Rudāne, Daumants Kalniņš, Eduards Rediko, Beāte Megija Baranovska.
Mūziķi: Dainis Tenis (klavieres), Antons Trocjuks (čells), Rihards Goba (ģitāra), Deniss Djakons (bass), Mārcis Briška (bungas / drumpad machine).
Stīgu kvartets: Darja Kuzma (vijole), Daņiils Bulajevs (vijole), Santa Lūcija Circene (alts), Antons Trocjuks (čells).
Šova režija, mākslinieciskais koncepts un pasākuma organizēšana: Q Events (Elīna Zariņa, Ingemārs Mūsiņš)
Pasākuma moderatore: Maija Rozīte
Horeogrāfija: Beāte Svarinska
Pasākuma scenogrāfija: Unique
Gaismotājs: Justs Ribinickis
Skaņotājs: Sedriks Sinkevičs
Skaņa un gaisma: sadarbībā ar Euroshow Audio un Fullstage
Pirotehnika: International Fireworks Design