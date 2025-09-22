FOTO: uz Ukrainu dodas Valsts policijas un partneru atbalsta konvojs ar 32 transportlīdzekļiem, laivu un bērniem sarūpētām dāvanām

Uz Ukrainu dodas Valsts policijas un partneru atbalsta konvojs
Valsts policija turpina sniegt atbalstu Ukrainai, nododot bez atlīdzības transportlīdzekļus un aprīkojumu. Šajā reizē uz Ukrainu dodas 32 transportlīdzekļi un viena laiva, tostarp 17 automašīnas, kas iepriekš kalpojušas Valsts policijas dienesta vajadzībām.
Visus transportlīdzekļus Valsts policijas darbinieki kopā ar fondu “Uzņēmēji mieram” nogādās Ukrainas valsts iestādēm – Ukrainas Nacionālajai policijai, Ukrainas Aizsardzības ministrijai un Ukrainas Nacionālās Gvardes uzdevumu vienībai.
Līdz ar tehniku Ukrainā tiks nogādāts arī humānais atbalsts. Valsts policijas darbinieki sarūpējuši mantas un dāvanas bērniem – rotaļlietas, skolas piederumus un citus nepieciešamos priekšmetus, lai atbalstītu gan bērnus, kuru vecāki cietuši vai gājuši bojā kara laikā, gan arī sniegtu atbalstu mācību iestādei.
“Ar šo iniciatīvu mēs, Valsts policija, un mūsu sadarbības partneri apliecinām solidaritāti Ukrainas kolēģiem un iedzīvotājiem. Nododot transportlīdzekļus valsts iestādēm un sarūpējot dāvanas bērniem un ģimenēm, mēs vēlamies sniegt gan praktisku palīdzību drošības uzturēšanā, gan atbalsta devu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams,” uzsver Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis.
Transportlīdzekļu nodošana notiek ciešā sadarbībā ar fondu “Uzņēmēji mieram”, kas nodrošina tehnikas sagatavošanu un nogādāšanu galamērķī. Šie transportlīdzekļi stiprinās Ukrainas drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu, kā arī palīdzēs nodrošināt iedzīvotāju aizsardzību kara apstākļos.
“Karš ilgst jau vairāk nekā 1300 dienu un visiem arvien kļūst skaidrāk, ka uzvara iespējama tikai kaujas laukā. Tāpēc mūsu uzdevums ir turēt savu apgādes līniju, lai ukraiņi varētu strādāt ar tehnoloģijām pret okupantu, kurš negrasās apstāties. Latvijas uzņēmējiem ir pagodinājums strādāt kopā ar Valsts policijas komandu, nenogurstoši piegādājot Ukrainas armijas un policijas vienībām tik nepieciešamās transporta vienības,” papildina fonda “Uzņēmēji mieram” direktore Laura Skrodele.
Papildu palīdzību sniegusi arī Latvijas Basketbola savienība, kas Ukrainas bērniem un jauniešiem dāvājusi sporta inventāru – basketbola bumbas, sporta tērpus un apavus. “Sports vieno cilvēkus un dod spēku arī grūtos laikos. Mēs vēlamies palīdzēt Ukrainas bērniem un jauniešiem saglabāt cerību, attīstīties un gūt prieku kustībā pat kara apstākļos,” norāda Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
Šis nav pirmais šāda veida atbalsts – kopš krievijas pilna mēroga iebrukuma Valsts policija sadarbībā ar fondu “Uzņēmēji mieram” Ukrainai ir nodevusi 200 transportlīdzekļus, kā arī dažādu aprīkojumu. Tāpat regulāri tiek organizētas palīdzības akcijas, kurās iesaistās gan policijas darbinieki, gan viņu ģimenes un sadarbības partneri.