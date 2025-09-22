2025. gadā Latvijai ASV piešķīruši aptuveni 90 miljonus dolāru aizsardzībai
Pēdējos gados dažādās ASV finanšu programmās kopējais Latvijai pieejamais finansējuma apjoms aizsardzības projektiem ir apmēram 700 miljoni ASV dolāru (595 399 000 eiro), tostarp līdz šim brīdim 2025. gadā piešķirtais finansējums ir aptuveni 90 miljonu ASV dolāru.
Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa informēja, ka ASV jau ilgstoši ir snieguši dažāda veida palīdzību Latvijai aizsardzības spēju stiprināšanai, tostarp arī finansiālu atbalstu, izmantojot dažādus finanšu instrumentus.
Ievērojams ASV finansiālā atbalsta kāpums bija līdz ar 2020. gadu, kad tika izveidota Baltijas drošības iniciatīva (BSI) atbalsta programma. Baltijas drošības iniciatīva ir ASV Kongresā apstiprināta iniciatīva, kas nosaka kopējo Latvijai, Lietuvai un Igaunijai piešķiramā ASV aizsardzības atbalsta apjomu, norādīja ministrijā.
Vienlaikus, paralēli BSI, ASV sniedz finansiālo atbalstu Latvijai, izmantojot arī cita veida atbalsta programmas un dažādus finansējuma avotus. Laikā no 2020. gada līdz 2025. gadam dažādās finanšu programmās kopējais Latvijai pieejamais finansējuma apjoms ir apmēram 700 miljoni ASV dolāru, tostarp līdz šim 2025. gadā piešķirtais finansējums ir aptuveni 90 miljonu ASV dolāru.
Galvenie virzieni, kā tiek izmantoti ASV atbalsta instrumenti, ir tiešas investīcijas NBS aizsardzības spēju attīstībā, kas paredz ne tikai ekipējuma piegādes, bet arī nodrošina visaptverošu spēju attīstību, paredzot arī nepieciešamās apmācības, ekipējuma integrāciju kopējā aizsardzības sistēmā, sākotnējo uzturēšanas spēju nodrošināšanu u.c.
ASV atbalsta programmas ir tikušas izmantotas arī ekipējuma uzturēšanas nodrošināšanai - gan piegādājot rezerves daļu sākotnējo komplektu un rezerves daļu krājumu veidošanai, gan ekipējuma remontam.
Tāpat ASV atbalsts tiek izmantots personāla apmācībām ASV un kopīgu militāro mācību īstenošanai, kā arī investīcijas infrastruktūras attīstībai, kas tieši saistīts ar Latvijā izvietoto ASV vienību uzturēšanu. Vienlaikus šī infrastruktūra pieejama arī Latvijas bruņoto spēku vajadzībām.
Aizsardzības ministrija ir informēta, ka ASV Kara departaments pārskata savus izdevumus un ir rosinājuši aizsardzības finansējuma pārtraukšanu Eiropas valstīm. Atbalsta samazinājums skar BSI sadarbības programmu nākamajam fiskālajam gadam, kas veidotu aptuveni 58 miljonus ASV dolāru.
ASV Budžeta pieņemšanas procesā turpinās diskusijas arī par citām finansiālajām sadarbība programmām. Kopš 2022. gada pieejamais ASV finansējums "Foreign Military Financing" programmā Latvijai ir aptuveni 121 miljons dolāru, savukārt "International Military Education and Training" programmā - aptuveni 1,3 miljons dolāru.
"Esam skaidri pauduši nostāju, ka esošais finansējums veicina stratēģisko un industrijas sadarbību, un tam ir bijis atbalsts ASV Kongresā, tāpēc turpināsim diskusijas ar sabiedrotajiem par šī atbalsta nepieciešamību. Vienlaikus stratēģiskā partnerība starp ASV un Latviju turpinās gan NATO ietvaros, gan divpusēji: ASV karavīru un bruņojuma klātbūtne, kopīgas mācības, kā arī informācijas apmaiņa," norādīja Latvijas ministrijā.